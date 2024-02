Slavna pevka se po štirih letih zakona ločuje, a že ima novega #foto

Britanska pevka Ellie Goulding se po štirih letih zakona ločuje od izbranca Casparja Joplinga, trgovca z umetninami. Novico je v petek potrdila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, v nedeljo pa so jo že opazili v objemu novega izbranca na Costa Rici.

"Glede na nedavne zgodbe menim, da mi ne preostane drugega, kot da vas vse obvestim, da sva se s Casparjem pred časom zasebno razšla," je Gouldingova v petek zapisala na svojem profilu in dodala: "Ostajava najtesnejša prijatelja in uspešno sodelujeva kot starša v najboljšem interesu najinega sina. Zavezana sva k varovanju zasebnosti najine družine in se vnaprej zahvaljujeva za spoštovanje najinih želja. Ločitve ne bova več komentirala. Hvala vam."

Sedemintridesetletna Ellie Goulding in 32-letni Caspar Jopling sta se spoznala leta 2016 in pred oltar stopila avgusta leta 2019 na razkošni poroki v britanski Stolnici Svetega Petra. Aprila 2021 sta se razveselila sina Arthurja.

Izmenjala sta si več poljubov

Po naznanitvi, da se par ločuje, so britansko pevko v soboto opazili v objemu novega izbranca na Costa Rici. Skupaj so ju fotografirali v družbi prijateljev, medtem pa sta si izmenjala tudi več poljubov. Šlo naj bi za Armanda Pereza, nekdanjega spremljevalca kolumbijske pevke Shakire, poroča Daily Mail. Januarja letos sta na svojih družbenih omrežjih objavila podobni fotografiji in že takrat namignila, da se med njima nekaj plete.

Ellie Goulding v družbi Armanda Pereza, nekdanjega spremljevalca kolumbijske pevke Shakire Foto: Profimedia

