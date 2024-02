Po ločitvi tudi uradno potrdil zvezo s televizijsko voditeljico #foto

Pred kratkim ločen 47-letni igralec Joe Manganiello je svojo zvezo s 34-letno televizijsko voditeljico Caitlin O’Connor zdaj potrdil tudi na svojih družbenih omrežjih. V nedeljo je objavil več fotografij, ki so zaznamovale njegov teden, med katerimi so tudi skupne fotografije z njegovo novo izbranko.

Pod objavo je zapisal, da je imel zaradi promocije njegove prihajajoče oddaje Deal or No Deal Island naporen teden. Kljub temu je našel čas za "osvežitev tetovaže in snemanje glasbenega videa s prijateljem". "Praznoval sem tudi valentinovo s Tool (glasbena skupina, op. p.) in Caitlin," je zapisal in dodal emotikon srca.

Prve skupne fotografije je igralec objavil le nekaj dni po tem, ko je portal TMZ razkril, da se je par vselil skupaj. Vir blizu para je za portal povedal, da sta zelo zaljubljena in da ju povezujejo skupne korenine iz Pittsburgha ter strast do potovanj.

Fotografija s Caitlin O’Connor, ki jo je na svojem profilu na Instagramu objavil pred kratkim ločen Joe Manganiello. Foto: Instagram/Joe Manganiello

On je želel otroka, ona pa ne (več)

Julija lani je mnoge presenetila novica, da sta se Sofia Vergara in Joe Manganiello po sedmih letih zakona razšla. "Sprejela sva težko odločitev, da končava svoj zakon. Ker se imava rada in nama je mar drug za drugega, prosiva za spoštovanje najine zasebnosti v času, ko poskušava to prekrmariti," sta igralca sporočila v skupni izjavi. Uradno sta se ločila začetek meseca februarja letos.

Enainpetdesetletna kolumbijska igralka je pred kratkim razkrila, da sta se za ločitev odločila, saj sta si v življenju želela drugačne stvari. "Moj zakon je razpadel, ker je bil moj mož mlajši in si je želel otroka, jaz pa nisem hotela biti stara mama," je pojasnila. "To ne bi bilo pošteno do otroka," je še dejala in poudarila, da spoštuje tiste, ki se v zrelih letih odločijo za naraščaj, a da to preprosto ni zanjo.

Vergarova je po ločitvi srečo v ljubezni našla s kirurgom Justinom Salimanom, s katerim so jo prvič opazili oktobra lani, medtem ko so Manganiella z novo izbranko prvič opazili septembra lani. Tri mesece kasneje sta se skupaj udeležila prireditve neprofitne organizacije Children of Armenia Fund v New Yorku, kjer so ju fotografirali na rdeči preprogi.

Caitlin O’Connor in Joe Manganiello januarja letos v Los Angelesu Foto: Guliverimage

