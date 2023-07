Igralca se po sedmih letih ločujeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sofia Vergara in Joe Manganiello sta se po sedmih letih zakona razšla.

"Sprejela sva težko odločitev, da končava svoj zakon. Ker se imava rada in nama je mar drug za drugega, prosiva za spoštovanje najine zasebnosti v času, ko poskušava to prekrmariti," sta igralca Sofia Vergara in Joe Manganiello v skupni izjavi sporočila ameriškim medijem.

Kolumbijsko-ameriška igralka, zvezdnica serije Sodobna družina, se sicer trenutno mudi na počitnicah v Italiji, kjer je prejšnji teden praznovala 51. rojstni dan, pozorni opazovalci pa niso spregledali, da ob njej ni bilo Manganiella in da ni nosila poročnega prstana.

Vergara ločitve na družbenih omrežjih (še) ni komentirala, namesto tega je objavila več fotografij in posnetkov iz italijanskega letovišča Ravello, kjer se trenutno mudi, in zapisala, da uživa v zadnjih dneh počitnic.

Vergara in Manganiello sta se poročila novembra 2015 po dobrem letu zveze. Ona ima iz prvega zakona zdaj že odraslega sina.

Oglejte si še: