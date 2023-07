Drama se nadaljuje: Costner bivšo obtožuje, da ga je še pred ločitvijo okradla

Ameriški igralec Kevin Costner nekdanjo ženo Christine Baumgartner obtožuje kraje. V sodnih dokumentih, ki jih povzema Page Six, je 68-letnik navedel, da je pred majsko vložitvijo zahteve za ločitev skovala načrt, kako ga olajšati za čim več denarja. S kreditnimi karticami naj bi dvigovala gotovino in opravljala nakupe ter s tem "pokazala namen, da si prisvoji Costnerjevo premoženje brez njegove vednosti oziroma privolitve", so navedli igralčevi odvetniki.

Sumljiv nakup avtomobila

Med drugim je 49-letnica s Costnerjevim denarjem plačevala svojo ločitveno odvetnico in tudi kupila prestižni avtomobil, kar je po navedbah igralčevih odvetnikov nenavadno, češ da pred tem avtomobilov nista kupovala, temveč sta jih imela le v poslovnem najemu.

Njuna predporočna pogodba, ki sta jo podpisala leta 2004, sicer navaja, da lahko Christine Baumgartner obdrži morebitne avtomobile, ki bi jih zakonca kupila v zakonu. Costnerjevi odvetniki zato trdijo, da je nakup avtomobila dokaz, da je Baumgartnerjeva že nekaj časa načrtovala, da bo zapustila moža.

Sodišče mu je naložilo plačevanje astronomske preživnine

Costner je sicer pred kratkim na sodišču izgubil pomembno bitko, sodnik mu je namreč naložil, da mora nekdanji ženi plačevati kar 130 tisoč dolarjev preživnine na mesec, plačati pa ji mora tudi 200 tisoč dolarjev za odvetniške in 100 tisoč dolarjev za forenzične stroške.

Christine Baumgartner in Kevin Costner sta bila poročena 18 let, v zakonu so se jima rodili trije otroci, zdaj stari 16, 14 in 13 let. Za Costnerja je bil to drugi zakon, iz prejšnjih razmerij pa ima še dve hčerki in dva sinova.

