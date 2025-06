V dokumentu, ki ga je vložila 17. junija, je zahtevala tudi skupno skrbništvo nad 17-letnim sinom Jacobom Emersenom in zaprosila, da Fishmanu ne odredijo plačevanja preživnine. Zdaj že nekdanja zakonca sta se poročila na novoletni dan leta 2007, kot je razvidno iz dokumenta, pa ločeno živita od septembra 2021.

To je druga ločitev za 57-letno igralko, ki je bila med letoma 2000 in 2001 poročena z genetikom Andrewom Conradom. V 90. letih je bila v razmerju še s soigralcem iz priljubljene serije Melrose Place Andrewom Shuejem.

Thorne-Smith je zaigrala tudi v serijah, kot so Dva moža in pol, Jimova družina in Raztresena Ally.

