Po šestih letih zakona sta se ločila hrvaška pevka Maja Šuput in njen partner Nenad Tatarinov. Pevka je novico o razhodu sporočila na svojih družbenih omrežjih in zapisala, da sta ločena že nekaj časa.

"Življenje nas včasih pelje po različnih poteh, zato sva se z Nenadom odločila, da greva vsak svojo pot, a še vedno živiva v družinskem vzdušju," je ob naznanitvi razhoda s partnerjem na družbenem omrežju Instagram zapisala ena najuspešnejših hrvaških pevk Maja Šuput.

Ostajata v dobrih odnosih

Pojasnila je, da je ločitev, ki sta jo dosegla "sporazumno, brez kakršnekoli drame ali solz – bolj v slogu 'hvala za vse in srečno'", že za njima, ostalo pa jima je ogromno lepih spominov. V zakonu se jima je rodil tudi sin Bloom, zaradi katerega ohranjata lepe odnose. "Je najina skupna in največja prioriteta," je zapisala in dodala, da še naprej ostajajo družina, le v novi obliki.

"Prav zaradi mladoletnega otroka nisva in ne bova dajala nobenih izjav na to temo. Prosiva, da spoštujete našo zasebnost, ko nadaljujemo novo poglavje našega življenja," je sklenila.

Spoznala sta se leta 2017, dve leti kasneje pa sta se poročila na intimnem obredu v Istri. Utrinke skupnega življenja sta redno objavljala na svojih družbenih omrežjih, zato je novica o njuni ločitvi presenetila mnoge. Zadnjo skupno fotografijo sta objavila še prejšnji teden.

Na novico o ločitvi se je za hrvaški portal 24sata odzval tudi Nenad Tatarinov, ki je potrdil, da z Majo ostajata v odličnih odnosih. "Še vedno naju veže velika ljubezen do sina. Celo potujeva skupaj, tega pa ne moreš početi, če se z nekom ne razumeš dobro," je pojasnil. In dodal: "Ločitev je že zdavnaj za nama, le dogovorila sva se, da naj Maja to javno objavi in naredi konec vsem zgodbam."

