Avtor:
Sa. B.

Petek,
8. 8. 2025,
7.11

Osveženo pred

16 minut

Petek, 8. 8. 2025, 7.11

Po hudi bolezni umrl Brandon Blackstock, nekdanji mož Kelly Clarkson

Avtor:
Sa. B.

Brandon Blackstock in Kelly Clarkson sta se poročila leta 2013, sedem let kasneje pa je pevka vložila zahtevo za ločitev.

Brandon Blackstock in Kelly Clarkson sta se poročila leta 2013, sedem let kasneje pa je pevka vložila zahtevo za ločitev.

Foto: Guliverimage

Le nekaj ur zatem, ko je ameriška pevka Kelly Clarkson sporočila, da mora zaradi bolezni njenega nekdanjega moža odpovedati nekaj napovedanih koncertov, je umrl Brandon Blackstock. Star je bil 48 let, zadnja tri leta pa se je boril z rakom.

"Z veliko žalostjo sporočamo novico, da je Brandon Blackstock umrl," je za revijo People povedal predstavnik družine in dodal: "Brandon se je več kot tri leta pogumno boril z rakom. Umrl je mirno, obkrožen z družino. Zahvaljujemo se vam za vaše misli in molitve ter prosimo vse, da v tem zelo težkem času spoštujejo zasebnost družine."

Plačevala vrtoglavo preživnino

Manj kot 24 ur pred njegovo smrtjo je Kelly Clarkson sporočila, da mora odpovedati preostale koncerte v Las Vegasu, saj je njen nekdanji mož zadnje leto hudo bolan in mora biti prisotna zaradi njunih dveh otrok, 11-letne hčerke River Rose in devetletnega sina Remingtona Alexandra.

"Medtem ko običajno svoje zasebno življenje ohranjam zasebno, je bil zadnje leto oče mojih otrok bolan in v tem trenutku moram biti popolnoma prisotna zanju," je zapisala v izjavi, se opravičila oboževalcem ter izrazila hvaležnost za njihovo "milost, prijaznost in razumevanje".

Par se je poročil leta 2013, sedem let kasneje pa je pevka vložila zahtevo za ločitev, ki je bila dokončno zaključena leta 2022. Po ločitvi sta se zapletla v pravno bitko, spori med njima pa so se nadaljevali vse do poravnave leta 2024. Ker je dobila skrbništvo nad njunima dvema otrokoma, ji je sodnik ob ločitvi dodelil, da mora Blackstonu plačevati mesečno preživnino v višini 165 tisoč evrov.

Nekdanji par se je po ločitvi zapletel v pravno bitko, ki se je končala lansko leto. | Foto: Guliverimage Nekdanji par se je po ločitvi zapletel v pravno bitko, ki se je končala lansko leto. Foto: Guliverimage

Blackstock je imel iz prejšnjega zakona še dva otroka, hčer Savannah in sina Setha, leta 2022 pa je postal dedek, saj je njegova najstarejša hči rodila sina Laka.

