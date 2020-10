Potem ko sta Kelly Clarkson in njen mož Brandon Blackstock junija sporočila, da se po skoraj sedmih letih zakona ločujeta, je zdaj videti, da bo njun razhod vse drugo kot prijateljski.

Clarkson in Blackstock sta namreč sodelovala tudi poslovno, pri čemer je bil Blackstock del njenega menedžmenta, njegov oče Narvel Blackstock pa glavni vodja, a zdaj se stvari malce zapletajo. Menedžement jo namreč toži za milijon ameriških dolarjev (približno 850 tisoč evrov) zaradi očitkov, da je zaposlene ogoljufala pri izplačilu provizije pri šovih The Voice in The Kelly Clarkson Show.

Zvezdnica je s podjetjem Starstruck Management Group sodelovala zadnjih 13 let in mu pri tem izplačevala 15 odstotkov svojega zaslužka, poroča ameriški Variety. Za letošnje leto naj bi jim do zdaj izplačala 1,9 milijona dolarjev (okrog 1,6 milijona evrov), a jim dolguje veliko več. V tožbi so zapisali, da jim bo do konca tega leta dolžna vsaj 5,4 milijona dolarjev (približno 4,6 milijona evrov).

Vse skupaj pa se lahko precej zaplete zaradi načina, kako je bil njihov dogovor, ki sega v leto 2007, sklenjen. V tožbi je zavedeno, da so s Clarksonovo, njenim odvetnikom in glasbenim menedžerjem sklenili ustni dogovor, kar bi lahko pripeljalo do velikih zapletov na sodišču.

Kelly in Brandon sta junija sporočila, da se ločujeta. Foto: Getty Images

Se ločujeta zaradi želje po še enem otroku?

Novica o ločitvi Clarksonove in Blackstocka je presenetila mnoge, kaj je razlog za razhod, pa uradno ni znano. Tuji mediji so poročali, da naj bi ločitvene dokumente vložila prav ona, in to v začetku junija, ter da naj bi si želela še enega otroka, a da Blackstock ni bil za to.

Skupaj imata dva otroka, petletno River Rose in štiriletnega Remingtona Alexandra, 43-letni Brandon pa ima iz prejšnjega razmerja še dva, za katera je 38-letna zvezdnica vedno govorila, da ju ima kot za svoja.

Na razpoke v zakonu sta nakazala že pred nekaj meseci, ko sta se odločila za prodajo družinskega doma v Kaliforniji.

Preverite še: