Ameriškega igralca in glasbenika je več žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in neprimernega vedenja. Ena izmed njih je njegovo vedenje opisala za "plenilsko, grozljivo in nesprejemljivo". O obtožbah je po poročanju portala Air Mail spregovorilo devet žensk, Letov predstavnik pa jih je zanikal in označil za lažne.

Obtožbe segajo v zgodnja leta tega tisočletja, ko naj bi zvezdnik najstnicam pošiljal neprimerna sporočila. Pojavile so se prejšnji mesec, ko je DJ Allie Teilz delila svojo staro objavo na družbenem omrežju Facebook, napisano leta 2012. "Nisi zares v Los Angelesu, dokler se ti Jared Leto ne skuša vsiliti v zaodrju. Oblečen v kilt in zimsko kapo. Ta čudak me je napadel in travmatiziral, ko sem bila stara 17 let," je pisalo v objavi. V ločeni objavi je pojasnila, da je oskarjevec vedel za njeno starost, a mu ni bilo mar. "Kar je storil, je bilo plenilsko, grozljivo in nesprejemljivo," je dodala.

Intimna sporočila in neprimerno vedenje

Druga ženska je za omenjeni portal povedala, da se ji je Leto leta 2006, ko je bila stara 16 let, približal pred kavarno v Los Angelesu in jo prijel za roko. Po kratkem pogovoru naj bi pridobil njeno telefonsko številko in jo nekaj dni kasneje poklical. "Ne vem, ali je bil pod vplivom drog. Imel je najbolj čuden, odvraten glas," je dejala in dodala, da so pogovori hitro postali spolni, spraševal pa jo je o intimnih zadevah.

S podobnimi obtožbami se je oglasila tudi manekenka Laura La Rue, ki se je z igralcem srečala leta 2008 na dogodku v Beverly Hillsu, ko je bila stara 16 let. Takrat 36-letni Leto naj bi jo "intenzivno opazoval", se z njo začel pogovarjati in jo prosil za telefonsko številko. Nekaj časa sta si dopisovala, nato pa jo je povabil k sebi domov. "Spomnim se, da me je ves čas dražil in se z mano spogledoval," je povedala. Opisala je še en obisk, takrat je bila stara 17 let, ko je Leto po sobi hodil popolnoma gol.

Predstavnik Jareda Leta je vse obtožbe zanikal in trditve žensk označil za lažne. Foto: Guliverimage

Dejanja ameriškega zvezdnika so bila pod vprašajem že leta 2005, ko je New York Post objavil članek z naslovom "Jared Leto ima rad mlade", potem ko so ga opazili z igralkama Ashley Olsen in Lindsay Lohan. Viri so takrat povedali, da je igralec "agresivno zasledoval številne najstniške manekenke, ki so živele v hotelu Maritime".

Z oskarjem nagrajeni igralec je zaigral v filmih, kot so Odred odpisanih (Suicide Squad), Morbius, Hiša Gucci in Klub golih pesti (Fight Club). Je tudi frontman skupine Thirty Seconds From Mars, s katero 3. julija prihaja na trg Cassa Rossa v Gorico.

