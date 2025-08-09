Benjamin Šeško je v soboto dopoldne tudi uradno podpisal in sklenil petletno pogodbo z Manchester Unitedom, potem ko je v četrtek zvečer pripotoval v Manchester, v petek pa prestal zdravniški pregled.

Čeprav že nekaj dni ni bilo praktično nobenega dvoma, pa je Benjamin Šeško danes tudi uradno podpisal pogodbo z Manchester Unitedom, s katero je zvestoboangleškemu velikanu obljubil do junija 2030. V četrtek sta zdaj že Šeškov nekdanji klub RB Leipzig in angleški velikan dosegla dokončni dogovor o vsoti, ki so ga za Slovenca nemškemu klubu odšteli rdeči vragi, takoj zatem pa je Šeško odpotoval v Manchester. Angleški klub je sicer za usluge Slovenca Leipzigu odštel 76,5 milijona evrov in 8,5 milijona evra dodatkov, skupno torej 85 milijonov evrov, kar je z naskokom najvišji prestop v zgodovini slovenskega nogometa.

🚨✍🏻 Benjamin Šeško has just signed his five year contract as new Manchester United player. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025

22-letni Šeško bo tako dopolnil prenovljeno podobo napada Uniteda po prihodu Bryana Mbeuma in Matheusa Cunhe. Kot vse kaže, pa Šeška v garderobi Uniteda ne bo pričakal Alejandro Garnacho, ki je tik pred prestopom k Chelseaju.

Slovenec je v prejšnji sezoni za Leipzig dosegel 21 golov za Leipzig v vseh tekmovanjih, skupaj pa je od leta 2023 za nemško ekipo zbral 39 golov in osem podaj na 87 tekmah.

Koliko bo zaslužil?

Po poročanju angleških medijev, naj bi Šeško pri Manchester Unitedu tedensko zaslužil 160 tisoč funtov (okoli 184,7 tisoč evrov), s čimer pa bo postal "šele" osmi največji zaslužkar v vrstah rdečih vragov. Vendar pa naj bi se plača Slovenca povečala na 200 tisoč funtov (230 tisoč evrov), če si bo Manchester United v tej sezoni uspel zagotoviti uvrstitev v ligo prvakov za naslednjo sezono, kar bi ga postavilo na peto mesto med najvišje plačanimi igralci v klubu. Največ v žep v Unitedu še vedno pospravi Brazilec Casemiro, in sicer kar 350 tisoč funtov tedensko (404 tisoč evrov).

