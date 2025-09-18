Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG

Družinsko podjetje Lumar je v okviru izbora ESG-prvak Slovenije 2025 prejelo posebno priznanje za trajnostno delovanje na področju ESG med malimi in srednjimi podjetji (MSP). »Trajnost za Lumar ni reakcija na regulative ali pričakovanje današnjega časa, temveč je odraz dolgoročne vizije in pionirskega razmišljanja lastnika in direktorja Marka Lukića, ko o trajnosti v Sloveniji še nismo govorili. Predstavlja izhodišče strateškega odločanja, saj vse ključne razvojne in poslovne usmeritve preverjamo skozi prizmo dolgoročne odpornosti, nizkega ogljičnega odtisa in vrednosti za okolje ter skupnost. Gradimo sistem v katerem so trajnostni materiali, podatkovno podprte rešitve in tehnološka naprednost integrirani v vse produkte in delovne procese,« je ob podelitvi povedala vodja razvoja in trajnosti Lumarja, Nataša Teraž Krois.

Priznanje potrjuje več kot desetletje sistematičnega vključevanja trajnostnosti v poslovni model, razvoj produktov in procese podjetja ter utrjuje vlogo podjetja Lumar kot pobudnika sprememb v slovenski gradbeni panogi.

Foto: Aleš Beno, Časnik Finance / Lumar

Trajnost kot dolgoročna zaveza

Lumar je že leta 2016 med prvimi v panogi pristopil k Akademiji SPIRIT za trajnostne poslovne modele, danes pa že z drugo sprejeto trajnostno krožno poslovno strategijo aktivno soustvarjajo standarde trajnostne gradnje v Sloveniji. Ob visoki energetski učinkovitosti stavb danes postajajo vse pomembnejša vprašanja celotnega življenjskega cikla objektov, od izbora materialov do zagotavljanja rešitev, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. V podjetju se strateško osredotočajo na rabo obnovljivih virov, zmanjševanje odpadkov, krožnost virov, digitalizacijo procesov in podatkovno podprto odločanje. »Naš cilj so hiše, ki so tehnološko napredne, arhitekturno dovršene in skladne z načeli zdravega ter udobnega bivanja. S podatkovno podprtimi odločitvami, od LCA-analiz do strategij izbora materialov, dvigujemo letvico zase in za panogo. Trajnosti ne merimo po številu ukrepov, temveč po njihovem dejanskem vplivu, tako na produkt kot poslovne procese. Z zmanjšanjem oglijčnega odtisa, izboljšano energijsko bilanco, izboljšavami procesov in integracijo trajnosti v celotno verigo vrednosti,« dodaja Teraž Krois.

Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti Lumarja. Foto: Aleš Beno, Časnik Finance / Lumar

»Podjetje Lumar je priznanje prejelo kot pionir trajnostne gradnje v Sloveniji, ki s svojo blagovno znamko Lumar Zero Emission Living® že več kot dve desetletji postavlja trende v panogi. Z vlaganjem v lastne tehnologije, z nakupom podjetja iQwood, z analizo življenjskega cikla materialov, dokazuje, da je prihodnost gradnje lahko hkrati tehnološko napredna in ogljično nevtralna,« navaja komisija. Poleg številnih okoljskih ukrepov, od elektrifikacije voznega parka, lastne sončne elektrarne, energetske prenove poslovne stavbe ter verifikacije ogljičnega odtisa, podjetje dokazuje, da so lahko inovacije gonilo prebojev tudi v tradicionalni industriji. Priznanje odraža tudi širše družbeno poslanstvo podjetja: z ozaveščanjem, sodelovanjem z zaposlenimi in lokalnim okoljem ter s projektom sajenja 4.000 dreves skupaj z Janjo Garnbret do leta 2027, Lumar potrjuje, da trajnost ni marketinški prijem, temveč medgeneracijska zaveza, vtkana v DNK podjetja. »Z dolgoročnim projektom sajenja dreves Lumar presega enkratne ekološke geste in uresničuje načelo odgovornosti do prihodnjih generacij, saj že danes gradimo temelje za kakovostno bivanje prihodnosti,« še doda Teraž Krois.

O priznanju Priznanje MSP za trajnostno delovanje na področju ESG je podeljeno v okviru izbora ESG-prvak Slovenije 2025. Namen iniciative, ki sta jo zagnala Časnik Finance in svetovalna družba Kearney, je spremljati zaveze in konkretne ukrepe podjetij na področju trajnostnega razvoja ter stopnjo ESG razvitosti v Sloveniji. Z nagradami in priznanji izpostavljajo podjetja, ki ESG udejanjajo celovito, merljivo in dolgoročno, ter s svojim zgledom vplivajo na dobavne verige, potrošnike in širšo poslovno kulturo.

