Na Kosovu bodo danes po skoraj leto trajajoči politični krizi potekale predčasne parlamentarne volitve. Za podporo skoraj 2,08 milijona volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja Samoopredelitev premierja Albina Kurtija, ki je zmagala že na rednih volitvah v februarju, a ji nato ni uspelo oblikovati vlade.

Predčasne parlamentarne volitve na Kosovu potekajo, ker stranki Samoopredelitev, ki je na parlamentarnih volitvah v februarju osvojila največ glasov, ni uspelo zagotoviti podpore drugih parlamentarnih strank za oblikovanje nove vlade. Pred tem se je Kosovo spopadalo tudi z večmesečno institucionalno in politično krizo zaradi nesoglasij med strankami in posledične nezmožnosti konstituiranja skupščine.

Na tokratnih volitvah se bo za vstop v parlament potegovalo 24 političnih subjektov, med katerimi je 18 političnih strank, tri koalicije, dve državljanski pobudi in en neodvisni kandidat.

Deset mest rezerviranih za pripadnike drugih manjšin

Največjo podporo med strankami ima glede na javnomnenjske ankete, ki jih povzema inštitut Ifimes iz Ljubljane, Samoopredelitev, ki bi jo volila okoli polovica vprašanih. Večino preostalih glasov bi si glede na ankete razdelile desnosredinska Demokratska stranka Kosova (PDK) Memlija Krasniqija, Demokratska zveza Kosova (LDK) Lumirja Abdixhikuja ter desno Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) nekdanjega premierja Ramusha Haradinaja oz. njegova koalicija z manjšo, levosredinsko Socialdemokratsko iniciativo (Nisma). Vse ostale stranke bi skupaj glede na ankete prejele okoli tri odstotke glasov.

Samoopredelitev je imela po februarskih volitvah v novem sklicu 120-članskega parlamenta 48 poslancev, PDK 24, LDK 20 in AAK osem. Devet od desetih poslanskih sedežev, ki v parlamentu pripadajo srbski manjšini, je osvojila največja stranka Srbov na Kosovu Srbska lista, ki jo podpira uradni Beograd, enega pa Nenad Rašić. Še deset mest je v kosovski skupščini rezerviranih za pripadnike drugih manjšin.

Srbska lista tokrat računa na vseh deset mandatov. Ob šibki konkurenci strank, ki se potegujejo za naklonjenost srbskih volivcev na Kosovu, ji to napovedujejo tudi politični analitiki in rezultati oktobrskih lokalnih volitev. Na lokalnih volitvah je Srbska lista slavila v vseh desetih občinah, kjer je imela svojega kandidata. Samoopredelitev je medtem izgubila del prejšnjih oporišč, LDK pa je ponovno prevzela ključne občine, med drugim tudi prestolnico Priština.

Volišča so se odprla ob 7. in zaprla ob 19. uri. Takrat bodo predvidoma znani izidi vzporednih volitev.