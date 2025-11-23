Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Nedelja,
23. 11. 2025,
6.15

kandidati predčasne volitve predsednik Republika Srbska volitve

Nedelja, 23. 11. 2025, 6.15

31 minut

V Republiki Srbski danes volitve novega predsednika

Na. R., STA

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri. Delni neuradni izidi pa bodo predvidoma znani že drevi.

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri. Delni neuradni izidi pa bodo predvidoma znani že drevi.

Foto: Hina/STA

Več kot 1,2 milijona volivcev v Republiki Srbski bo danes na predčasnih volitvah odločalo o tem, kdo bo novi predsednik te entitete Bosne in Hercegovine. Za favorita v bitki za naslednika razrešenega Milorada Dodika veljata njegov dolgoletni sodelavec Siniša Karan in opozicijski kandidat Branko Blanuša.

Predčasne volitve v Republiki Srbski so razpisali po tem, ko je državna volilna komisija v BiH Dodiku odvzela predsedniški mandat zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Volivci bodo izbirali med šestimi kandidati: Draganom Đokanovićem, Nikolo Lazarevićem, Igorjem Gaševićem in Slavkom Dragičevićem ter Blanušo in Karanom, ki jima poznavalci političnih razmer v tej entiteti pripisujejo največje možnosti za zmago.

Aktualni entitetni minister za visoko šolstvo in nekdanji minister za notranje zadeve Karan je kandidat vladajoče stranke v Republiki Srbski, Dodikove Zveze neodvisnih socialdemoratov (SNSD). Fakultetni profesor elektrotehnike Blanuša je dolgoletni član največje opozicijske stranke, Srbske demokratske stranke (SDS), ima pa tudi podporo nekaterih drugih opozicijskih strank.

Zmagovalec volitev bo predsednik Republike Srbske manj kot eno leto. Oktobra naslednje leto bodo namreč redne splošne volitve, na katerih bodo v BiH za polni štiriletni mandat volili predsednika Republike Srbske, tri člane predsedstva BiH, člane državnega parlamenta, obeh parlamentov entitete in desetih kantonalnih skupščin.

