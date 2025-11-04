Tožilstvo Bosne in Hercegovine je ustavilo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, nekdanjemu premierju entitete Radovanu Viškoviću in predsedniku skupščine te entitete Nenadu Stevandiću. Kot razlog za zaustavitev preiskave so navedli pomanjkanje dokazov, poročajo mediji v BiH.

Tožilstvo BiH je odločitev o zaustavitvi preiskave za tamkajšnje medije potrdilo danes. Za mrežo Radio Slobodna Evropa pa so kot razlog za to odločitev navedli, "da ni dovolj dokazov, da so osumljeni storili kaznivo dejanje".

Preiskavo zaradi suma napada na ustavni red je tožilstvo proti omenjeni trojici uvedlo v začetku leta, potem ko so v Republiki Srbski sprejeli več ustavno spornih zakonov, ki so določali prepoved delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete.

Ustavno sporne zakone so oblasti v Banjaluki sprejele v odziv na odločitev sodišča BiH, ki je takratnega predsednika entitete Dodika obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Ustavno sodišče BiH je izvajanje teh zakonov kasneje razveljavilo, narodna skupščina Republike Srbske pa jih je, neuradno pod pritiskom ZDA, minuli mesec ukinila tudi sama. Posledica odločitve entitetnega parlamenta o odpravi teh zakonov je bila nato ukinitev ameriških sankcij proti Dodiku ter več deset osebam in podjetjem, povezanim z njim.

Konec novembra predčasne volitve novega predsednika entitete

Obenem je danes ustavno sodišče BiH zavrnilo Dodikovo pritožbo na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata, potem ko je bil ta februarja pravnomočno obsojen. Njegovi odvetniki so v tožbi trdili, da mu ni bilo omogočeno pošteno sojenje, a je sodišče te trditve zavrnilo kot neutemeljene.

V Republiki Srbski bodo 23. novembra potekale predčasne volitve novega predsednika entitete. To funkcijo trenutno začasno opravlja dolgoletna Dodikova svetovalka Ana Trišić Babić.