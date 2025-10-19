Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Začasna predsednica Republike Srbske je Ana Trišić Babić

Dodiku je mandat predsednika Republike Srbske prenehal avgusta.

Dodiku je mandat predsednika Republike Srbske prenehal avgusta.

Foto: Reuters

Poslanci Republike Srbske so v soboto za začasno predsednico imenovali Ano Trišić Babić, dolgoletno svetovalko razrešenega predsednika entitete Milorada Dodika, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Trišić Babić bo na položaju ostala do predčasnih predsedniških volitev, ki bodo potekale 23. novembra.

Trišić Babić je za vršilko dolžnosti predsednika entitete predlagala skupina poslancev parlamentarne večine v Republiki Srbski, na čelu katere je Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) razrešenega predsednika Dodika. V SNSD so odločitev utemeljili s potrebo po zagotovitvi delovanja vladnih organov v pogojih "neustavnega delovanja sodišča BiH in centralne volilne komisije BiH", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Pomagala mu je v ključnih trenutkih

Dodik je Ano Trišić Babić označil za osebo, ki mu je pomagala v ključnih trenutkih in bila z njim na vseh pomembnih sestankih. "Večkrat se je pogovarjala s političnimi predstavniki po svetu v mojem imenu," je dodal.

Dodiku je mandat predsednika Republike Srbske prenehal avgusta. Državna volilna komisija mu ga je odvzela zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

V Republiki Srbski bo pred predčasnimi volitvami predvidoma 25. oktobra potekal referendum, na katerem naj bi se v entiteti izrekli o sodbi sodišča BiH in odločitvi volilne komisije glede Dodika.

Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske
Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske
vojaška parada, Beograd
volitve predsednica Milorad Dodik Republika Srbska
