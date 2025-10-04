Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

Sobota,
4. 10. 2025,
16.57

volitve Češka Andrej Babiš

Sobota, 4. 10. 2025, 16.57

1 ura, 19 minut

Na Češkem po delnih izidih zmaga stranki desnega populista Babiša

Avtorji:
Ka. N., STA

Foto Reuters

Foto: Reuters

Na Češkem po dveh tretjinah preštetih glasov na parlamentarnih volitvah, ki so se končale ob 14. uri, kaže na prepričljivo zmago desnega populističnega gibanja ANO nekdanjega premierja Andreja Babiša, poročajo tuje tiskovne agencije.

Parlamentarne volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Več kot osem milijonov volilnih upravičencev je lahko glasovalo v petek do 22. ure in danes do 14. ure.

Po dveh tretjinah preštetih glasov je Babiševa stranka ANO prejela 37 odstotkov glasov, s čimer se lahko Babiš po štirih letih nadeja vrnitve na premierski položaj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vladajoča liberalno-konservativna koalicija Skupaj premierja Petra Fiale je dosegla približno 21 odstotkov glasov.

Sedanja koalicijska županska stranka (STAN) ima po delnih izidih okoli 11 odstotkov glasov. V parlament naj bi se uvrstila tudi nova konservativna stranka Motoristi ter skrajno desna stranka Svoboda in neposredna Demokracija (SPD), ki ju omenjajo kot možna koalicijska partnerja za Babiša, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Bolj dokončni izidi bodo znani do večera. Volilna udeležba je bila približno 70-odstotna.

Politika do Evropske unije in Ukrajine bi se lahko spremenila

Babiš je v petek, ko je glasoval v vzhodnem industrijskem mestu Ostrava, povedal, da cilja na absolutno večino za svojo stranko. Obljubil je nižje davke in konec dobav orožja Ukrajini.

Za 200 poslanskih mest so se potegovali predstavniki 26 strank in zavezništev.

Z vrnitvijo Babiša, ki je bil premier med letoma 2017 in 2021, na oblast bi se lahko spremenila politika Prage do Evropske unije in Ukrajine. V primeru zmage bo premožni poslovnež sicer potreboval najmanj enega koalicijskega partnerja, da bo dosegel potrebno parlamentarno večino.

