Avtor:
D.K.

Sobota,
15. 11. 2025,
21.33

Voznik avtobusa še vedno v smrtni nevarnosti

Sobota, 15. 11. 2025, 21.33

Voznik avtobusa še vedno v smrtni nevarnosti

Avtor:
D.K.

Bavarski dvor, Ljubljana, napad, policija, reševalci | Foto Bralec

Foto: Bralec

Voznik avtobusa, ki ga je v četrtek popoldne na avtobusni postaji v središču Ljubljane z nožem napadel 37-letni slovenski državljan, po poročanju 24ur še vedno ostaja v smrtni nevarnosti. So pa napadalca danes pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Predstavnik ljubljanske policijske uprave Primož Podbelšek je na petkovi novinarski konferenci povedal, da je policija 37-letnega osumljenca, ki je v četrtek pozno popoldan zabodel voznika avtobusa, v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, tudi nasilje. Zaradi interesa preiskave več podrobnosti ni želel razkriti.

Napadel sprehajalca s psom

Za 24 ur pa je spregovoril moški, ki ga je 37-letnik napadel oktobra, ko je na sprehod peljal psa. Zagrozil mu je z nožem z boksarjem in mu zadal tri ureznine na nogi in eno na trebuhu. Ker se sam rekreativno ukvarja z boksom, je skušal napadalca obvladati. Nekako mu je uspelo pobegniti, a mu je 37-letnik sledil do doma in ga obmetaval s kamni in granitnimi kockami, je dogajanje opisal za omenjeni medij.

Napad je prijavil policiji, ki je potrdila, da so 37-letnika že obravnavali. Kot je pojasnil Podbelšek, dogodek obravnava PP Bežigrad in je v fazi kazenskega postopka, poteka zbiranje obvestil in obveščeno bo državno tožilstvo.

Napadel mamo z otrokom

Na družbenih omrežjih je zaokrožil tudi zapis o še enem napadu 37-letnika, tokrat na žensko z otrokom. Kot je zapisala ženska, ji je grozil med sprehodom z vozičkom."Kar naenkrat je stal pred menoj, vihtel nož in kričal 'kill child'," je opisala.

Kot pojasnjujejo na policiji, s strani sodišča do danes osumljenemu še ni bila izrečena kazenska sankcija.

V teku intenzivna kriminalistična preiskava

V primeru napada na voznika avtobusa poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Kot je v Odmevih na TV Slovenija povedal Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije, policija motiv napada še ugotavlja, okoliščine dogodka pa ostajajo predmet preiskave.

napad na Bavarskem dvoru | Foto: STA Foto: STA Zrinski je ob tem poudaril, da je skrb za varnost prebivalcev odveč. Policisti so na ulicah močno prisotni, ob koncih tedna pa nadzor dodatno okrepijo, da zagotovijo čim višjo raven varnosti v prestolnici.

V Sindikatu avtobusnih voznikov medtem opozarjajo, da je verbalnih in celo fizičnih obračunov na avtobusih odločno preveč in ministrstvo ter delodajalce pozivajo k spremembam.

nasilje Ljubljana voznik avtobusa Bavarski dvor avtobus LPP
