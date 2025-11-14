Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
14. 11. 2025,
14.43

Petek, 14. 11. 2025, 14.43

23 minut

Sindikat delavcev prometa in zvez zahteva hitro ukrepanje za zaščito voznikov avtobusov

Na. R., STA

Bavarski dvor, Ljubljana, napad, policija, reševalci | V sindikatu od pristojnih institucij zahtevajo, da hitro izvedejo kratkoročne ukrepe za zaščito voznikov, predvsem pa, da razmišljajo dolgoročno in zagotovijo, da bo odgovorno delo voznika varno, privlačno in ugledno. Fotografija je bila posneta na Bavarskem dvoru v Ljubljani, kjer je 37-letni osumljenec v četrtek zabodel voznika avtobusa. | Foto Bralec

V sindikatu od pristojnih institucij zahtevajo, da hitro izvedejo kratkoročne ukrepe za zaščito voznikov, predvsem pa, da razmišljajo dolgoročno in zagotovijo, da bo odgovorno delo voznika varno, privlačno in ugledno. Fotografija je bila posneta na Bavarskem dvoru v Ljubljani, kjer je 37-letni osumljenec v četrtek zabodel voznika avtobusa.

Foto: Bralec

K zagotovitvi varnega javnega prevoza vseh vpletenih po četrtkovem napadu na voznika avtobusa v Ljubljani pozivajo tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez, ki deluje pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Od pristojnih ob tem zahtevajo hitro izvedbo kratkoročnih ukrepov za zaščito voznikov.

V sindikatu so v sporočilu za javnost pojasnili, da so v preteklih mesecih tako pri delodajalcih kot pri državi podali veliko pozivov ravno na področju varnosti voznika.

"Vozniki avtobusov namreč poročajo o incidentih, ki so postali že stalnica. Neprijaznih potnikov sploh ne štejemo več. Vozniki na žalost že poznajo linije, ki so zanje preprosto nevarne. Ker na avtobus prihajajo skupine, ki odklanjajo plačilo, ki se posmehujejo, žalijo, grozijo ... Seveda lahko vozniku svetuješ, da avtobus zaustavi in pokliče policijo. To pa pomeni, da obstane avtobusna linija z vsemi drugimi potniki," so orisali razmere in dodali, da si tega vozniki včasih iz lastne varnosti tudi ne upajo narediti.

Težave v jugovzhodnem delu države

Po navedbah sindikata so pristojne še posebej opozarjali na varnost voznikov na linijah v jugovzhodnem delu države, kjer je "za varnost in življenje voznika bolje, da ostanejo tiho, potnike brez plačila prepeljejo iz kraja v kraj in upajo na najboljše, saj se bojijo maščevanja".

V sindikatu izpostavljajo, da jih je četrtkov napad na voznika Ljubljanskega potniškega prometa globoko pretresel. "Bo spet tragičen dogodek tisti, ki nas bo zbudil in okrepil naša sindikalna prizadevanja za varnost voznikov? Res živimo v takšni družbi, kjer se odgovornost prelaga in problemi minimizirajo, dokler nas krutost dogodka ne prisili, da vendarle ukrepamo?" se sprašujejo.

Pristojne pozivajo: Ukrepanje je nujno 

Ob tem pojasnjujejo, da vsi njihovi sogovorniki v socialnem dialogu dobro vedo, da težava zagotavljanja varnosti voznikov ni od včeraj in da je nujno ukrepanje.

"Voznik naj vozi, ne pa opravlja delo varnostnika in kontrolorja (ne)plačevanja. Predvsem ni tam zato, da nase prenaša ves stres, ki ga pri sebi ne znamo obvladovati sami potniki," so dodali.

V luči tega Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, policijo ter koncesionarje opominjajo, da je "biti voznik v javnem prometu težak in nevaren poklic".

"Vaša dolžnost je, da skupaj naredimo več za to, da bo to delovno mesto varno in manj stresno. Ni dovolj že desetletje gledati upadanje zanimanja za poklic, odzivati pa se z uvozom nove, poslušne in sveže delovne sile s Filipinov. Kdorkoli od vas misli, da bo rahljanje standardov za delo voznika rešilo naše težave, se globoko moti in je del problema, ne rešitve," so prepričani v sindikatu.

