Nogometna tržnica, 15. januar

Nizozemski reprezentant Donyell Malen iz Aston Ville v Romo

Donyell Malen | Donyell Malen se seli na Apeninski polotok. | Foto Guliverimage

Donyell Malen se seli na Apeninski polotok.

Foto: Guliverimage

Italijanski nogometni klub Roma si je zagotovil drugo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Za klub iz Rima bo do konca sezone kot posojeni igralec nastopal 26-letni nizozemski reprezentant Donyell Malen, ki je to sezono za angleško Aston Villo v vseh tekmovanjih dosegel sedem golov in prispeval dve podaji.

Nizozemec Donyell Malen v klub iz glavnega mesta Italije prihaja na šestmesečno posojo, rimski klub pa mora njegovo pogodbo odkupiti ob koncu sezone, ko bodo izpolnjeni pogoji. Roma bo za posojo plačala 2,3 milijona evrov, odkup pogodbe pa jo bo po poročanju italijanskih medijev stal 29 milijonov evrov, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nizozemski krilni igralec je v sredo zvečer prispel v Rim, na letališču Ciampino pa ga je pričakalo okoli 50 navijačev Rome.

Ob tem je ta teden v Rim prišel tudi 18-letni Robinio Vaz, centralni napadalec Marseilla. To sezono je v francoskem prvenstvu na 14 tekmah dosegel štiri gole in dve podaji.

