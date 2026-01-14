Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 14. 1. 2026, 12.21

1 ura, 34 minut

Nogometna tržnica, 14. januar

Njegov brat je odšel iz Kopra na Poljsko, on pa se seli v BiH

Tomi Jurić FC Koper | Tomi Jurić je za Koper na 35 tekmah dosegel 17 golov. | Foto Grega Valančič

Tomi Jurić je za Koper na 35 tekmah dosegel 17 golov.

Foto: Grega Valančič

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je po Deniju Juriću, ki se je že pred časom preselil na Poljsko, ostal še brez njegovega brata Tomija Jurića. Ta je do konca sezone okrepil Zrinjski Mostar, kot so zapisali na uradni spletni strani prvaka Bosne in Hercegovine, pa lahko sodelovanje podaljšajo do leta 2027. Tako bo Jurić v prvenstvu Bosne in Hercegovine tekmoval tudi proti nekdanjemu trenerju pri Kopru Slaviši Stojanoviću, ki vodi sarajevski Željezničar.

Maribor Aluminij
Sportal Aluminij izkusil moč Poljakov. Maribor prvič letos, Koper in Mura proti velikanoma iz regije.

Štiriintridesetletni napadalec Tomi Jurić je dejal, da se veseli novega izziva. "Zrinjski je klub z velikimi ambicijami, zmagovalno miselnostjo in prav to me je privlačilo. Čaka nas razburljivo nadaljevanje sezone in komaj čakam, da se začne," je dejal v Sydneyju rojeni Jurić, ki je za Koper na 35 tekmah dosegel 17 golov.

Koper so pred tem zapustili še Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk in Muhamed Šahinović. Za zdaj so Primorci potrdili eno okrepitev, in sicer je to bočni branilec Scotty Sadzoute, reprezentant Madagaskarja.

Nov odhod pa so v teh dneh potrdili tudi pri ajdovskem Primorju, Edvin Suljanović je s klubom sporazumno prekinil sodelovanje. Ajdovci, ki so pozimi obrambo okrepili z nekdanjim Olimpijinim igralcem Mackyjem Bagnackom, so pred tem ostali še brez Brazilca Paraja, Dušana Ignjatovića, Alexandra Stožiniča in tudi vratarja Denisa Pintola.

