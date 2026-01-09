Nino Milić bo v nadaljevanju sezone igral za češko Karvino. Nazadnje je bil član Domžal, ki se spopadajo s finančnimi težavami. Vrste Mure, ki prav tako pluje v nemirnih vodah, je okrepil Ivan Borna Jelić Balta. Še eno okrepitev pa je pripeljal NK Celje. Z Zrinjskim so dosegli dogovor za prestop 24-letnega vezista Jakova Pranjića.

Jakov Pranjić je s podpisom pogodbe do 30. junija 2028 po Svitu Sešlarju in Ivanu Ćalušiću postal tretja okrepitev NK Celje v zimskem prestopnem roku. Vsestranski igralec sredine igrišča, ki se dobro znajde tudi na krilnem položaju, je v tej sezoni za klub iz Mostarja zbral 28 nastopov, od tega osem v evropskih kvalifikacijah in pet v skupinskem delu konferenčne lige, ter klubu pomagal do zgodovinske evropske pomladi.

Pranjić je svojo nogometno pot začel v domačem Bjelovarju, jo nato nadaljeval pri Jarunu, kjer je bil tudi statistično najuspešnejši, januarja lani pa je naredil korak naprej in podpisal za Zrinjski. Njegova naslednja stopnička navzgor je celjski prvoligaš, kjer bo nosil dres s številko 22 in s soigralci v nedeljo odpotoval na Majorko, kjer bodo Grofje začeli zimsko pripravljalno obdobje.

Jakov Pranjić, dobrodošel v Celju! 👑🇭🇷



24-letni vsestranski vezist se v knežje mesto seli iz Zrinjskega, z Grofi pa je sklenil pogodbo do 30.6.2028. ✍️ pic.twitter.com/UXeCMLlrRp — NK Celje (@NKCelje) January 9, 2026

Nino Milić od zdaj na Češkem

Enaindvajsetletni Nino Milić bo v nadaljevanju sezone igral za Karvino, ki je na lestvici češkega prvenstva peta z 32 točkami. Na vrhu je še neporažena Slavia iz Prage s 45 točkami. Milić se bo v slačilnici Karvine pridružil rojaku Roku Štormanu, klub pa je, po zapisu na spletni strani, iskal prav profil igralca za levo stran igrišča, kot je Milić.

"Iskreno nisem dolgo razmišljal o ponudbi iz češke lige, saj gre za precej večjo kakovost lige, kot je naša slovenska. Veselim se novega izziva, prilagajanje pa bo lažje, saj je del kluba tudi Rok Štorman," je v izjavi za klub povedal vsestranski branilec Milić.

Siceršnji otrok Maribora je k Domžalam iz Celja prišel pred sezono 2024/25, v tej sezoni pa je za Domžale zaigral na 16 tekmah ter dosegel po gol in podajo.

Domžale so med drugim zapustili tudi Luka Dovžan Karahodžić, Konstantinos Cogas, Lukas Hempt, Luka Mlakar, Rene Rantuša Lampreht in Rene Hrvatin.

Že pred tem se je v zimskem prestopnem roku na Češko preselil donedavni član Celja in nekdanji nogometaš Domžal Danijel Šturm. Tam je okrepil vrste Sigme Olomouca.

Ivan Borna Jelić Balta iz Kopra v Muro

Iz Mure pa so na družbenih omrežjih sporočili, da bo do konca sezone 2026/27 zanjo igral Ivan Borna Jelić Balta. Nazadnje je bil izkušeni hrvaški vezist član Kopra, s katerim se je sporazumno razšel. V dresu zadnjega je zbral 89 nastopov in dosegel sedem golov. Jelić Balta se je soigralcem že pridružil na pripravah v turški Antalyi.

V Mursko Soboto, ki so jo zapustili Florijan Raduha – ta je odšel k Aluminiju – Robert Murić, Roman Pasevič in Marko Mrvaljević, sta sicer prišla še Vanja Kulenović in Žiga Fermišek.

Dres Koprčanov ob Jeliću Balti in Damjanu Boharju ne bodo več nosili Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk in Muhamed Šahinović. Za zdaj so Primorci potrdili eno okrepitev, in sicer je to novinec, bočni branilec Scotty Sadzoute, reprezentant Madagaskarja.

Dva novinca tudi v Radomljah

Radomljani so predstavili še dve okrepitvi. Iz splitskega Hajduka je kot posojen nogometaš prišel Mihael Žaper. 27-letni nekdanji kapetan Osijeka je v hrvaškem prvenstvu odigral 144 tekem in dosegel 19 golov. Ekipi se je že priključil na pripravah v Umagu in bo v kadru za današnjo pripravljalno tekmo proti Brinju.

Nekaj ur pred tem so Radomljani na družbenih omrežjih objavili, da je moštvo okrepil tudi Dejan Kantužer. 22-letni vezist je prišel iz Bistrice, za katero je na 16 tekmah v 2. SNL dosegel dva gola. Pred tem je igral še za Celje, Rudar Velenje in Rogaško.