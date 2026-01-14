Conor Gallagher, angleški nogometaš, se iz Španije vrača v domovino. Madridski Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka bo zamenjal za Tottenham , s katerim je podpisal dolgoročno pogodbo, je sporočil londonski klub.

Po poročilih angleških medijev, ki jih je povzel AFP, odškodnina za Gallagherja znaša 34,7 milijona funtov (40,4 milijona evrov), pogodba pa naj bi veljala do leta 2031. Gallagher, ki je otrok Chelseaja, iz katerega je tudi prestopil v Madrid, je imel ponudbe še nekaterih angleških klubov, med drugimi se je zanj zanimala tudi Aston Villa.

Anglež v zadnjem času pri Atleticu ni dobival veliko priložnosti za igro, zato si je prizadeval za vrnitev na Otok, saj si želi izboriti mesto v reprezentanci za svetovno prvenstvo.

"I'm so excited to show the fans what I can do on the pitch and hopefully give them some special moments and memories."



"Vse se je odvijalo hitro, a bilo je sila enostavno. Želel sem si v Tottenham, na srečo si je tudi on želel mene, vesel sem, da bom zaigral zanj," je dejal 25-letni igralec zvezne vrste, ki ima na svojem računu že tudi 21 nastopov za angleško vrsto.

"Conor je vrhunski vezist. Še vedno je mlad, zato ima veliko prostora za izboljšave, ima pa že ogromno izkušenj. Bil je tudi kapetan ekip, zato bo v našo garderobo prinesel zrelost in pozitiven značaj, medtem ko nas bodo njegova tekaška moč, sposobnost pritiska in oko za gol okrepila na ključnem delu igrišča," pa je z okrepitvijo zadovoljen trener Tottenhama Thomas Frank.

Aldin Jakupović se seli v Nemčijo k Davidu Zecu

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je tudi uradno potrdil prestop mladega napadalca Aldina Jakupovića k nemškemu drugoligašu Holsteinu Kielu, kjer že igral slovenski branilec David Zec.

"Aldina ne zaznamuje le izjemna hitrost, temveč tudi sposobnost zaključevanja z obema nogama in njegova odločnost," je za spletno stran nemškega drugoligaša povedal športni direktor Olaf Rebbe in dodal: "Imel bo čas, da se pri nas ustali. Kot kandidat za položaj napadalca bo še okrepil našo ekipo."

Aldin Jakupović zapušča Bravo. Foto: Aleš Fevžer

Jakupović je v Bravo prestopil iz Olimpije lansko poletje, decembra pa je bil izbran tudi za igralca meseca v Prvi ligi Telemach. Devetnajstletnik je za Bravo sicer odigral 17 tekem ter prispeval pet golov in podajo. V zadnjem obdobju je znova oblekel tudi dres reprezentance do 21 let.

"Aldin je dokaz, kako hitro se v nogometu stvari lahko odvijejo. Spremljali smo ga dlje časa, spoznali, da ima visok nogometni in prodajni potencial. Ko se je ponudila priložnost, smo ga pripeljali v našo družino. V prvem delu te sezone je bil odličen. Zaupanje trenerja je gradil na treningih in ga vračal tudi s predstavami na tekmah. Po eni strani nam je žal, da se poslavljamo že po polovici sezone, po drugi strani pa smo zanj izredno veseli," je ob prestopu najstnika povedal športni direktor šišenskega kluba Dejan Močnik.

Bravo, ki je po jesenskem delu Prve lige Telemach na četrtem mestu, je pred tem prodal tudi že nigerijskega vezista Victorja Gidada v turško prvo ligo h Gaziantepu.

V drugi nemški ligi od Slovencev igra še Žan Celar za Fortuno Düsseldorf.

