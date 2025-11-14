Petek, 14. 11. 2025, 6.45
17 minut
Policija po brutalnem napadu na Slovenski cesti hitro izsledila osumljenca: motiv ostaja neznan
Na Slovenski cesti v Ljubljani se je v četrtek v poznih popoldanskih urah zgodil brutalen napad z ostrim predmetom, v katerem je bil huje poškodovan voznik avtobusa. Policisti so z intenzivno preiskavo še isti dan izsledili osumljenca in ga pridržali. Šlo naj bi za 37-letnega slovenskega državljana, ki se ob prijetju ni upiral. Trenutno je v priporu.
Kot je v oddaji Odmevi na TV Slovenija pojasnil Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije, so bili policisti o nasilnem dejanju obveščeni okoli 17.30. Takrat še neznani storilec je na Slovenski cesti pristopil do voznika in ga z ostrim predmetom huje poškodoval, nato pa peš pobegnil s kraja dogodka.
Več o dogajanju si poglejte na spodnji povezavi.
Intenzivna preiskava hitro pripeljala do osumljenca
Po besedah Zrinskega je policija nemudoma sprožila obsežno kriminalistično preiskavo. Z zbiranjem obvestil in preverjanjem informacij na terenu so kriminalisti hitro izsledili osumljenca. Šlo naj bi za 37-letnega slovenskega državljana, ki se ob prijetju ni upiral. Trenutno je v priporu.
Kot je pojasnil Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije, so bili policisti o nasilnem dejanju obveščeni okoli 17.30. Motiv še vedno ni znan
Policija po besedah Zrinskega motiv napada še ugotavlja, okoliščine dogodka pa ostajajo predmet preiskave. Žrtev so zaradi hudih poškodb takoj prepeljali v zdravstveno ustanovo. Njeno življenje je še vedno ogroženo kljub stabilnemu stanju, zato zanjo intenzivno skrbijo zdravstveni delavci.
Policija pomirja javnost
Zrinski je ob tem poudaril, da je skrb za varnost prebivalcev odveč. Policisti so na ulicah močno prisotni, ob koncih tedna pa nadzor dodatno okrepijo, da zagotovijo čim višjo raven varnosti v prestolnici.