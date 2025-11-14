Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Policija po brutalnem napadu na Slovenski cesti hitro izsledila osumljenca: motiv ostaja neznan

Bavarski dvor, Ljubljana, napad, policija, reševalci | Foto Bralec

Foto: Bralec

Na Slovenski cesti v Ljubljani se je v četrtek v poznih popoldanskih urah zgodil brutalen napad z ostrim predmetom, v katerem je bil huje poškodovan voznik avtobusa. Policisti so z intenzivno preiskavo še isti dan izsledili osumljenca in ga pridržali. Šlo naj bi za 37-letnega slovenskega državljana, ki se ob prijetju ni upiral. Trenutno je v priporu.

Kot je v oddaji Odmevi na TV Slovenija pojasnil Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije, so bili policisti o nasilnem dejanju obveščeni okoli 17.30. Takrat še neznani storilec je na Slovenski cesti pristopil do voznika in ga z ostrim predmetom huje poškodoval, nato pa peš pobegnil s kraja dogodka.

Več o dogajanju si poglejte na spodnji povezavi.

Bavarski dvor, Ljubljana, napad, policija, reševalci
Novice Ujeli napadalca, voznik življenjsko ogrožen #video #foto

Intenzivna preiskava hitro pripeljala do osumljenca

Po besedah Zrinskega je policija nemudoma sprožila obsežno kriminalistično preiskavo. Z zbiranjem obvestil in preverjanjem informacij na terenu so kriminalisti hitro izsledili osumljenca. Šlo naj bi za 37-letnega slovenskega državljana, ki se ob prijetju ni upiral. Trenutno je v priporu.

Po pripovedovanju prič za STA se je dogajanje očitno začelo že na enem od mestnih avtobusov, ki je na postaji sunkovito ustavil. Z njega sta prišla moška, ki sta se ruvala in pretepala. Po dogajanju je voznik avtobusa obležal ranjen, kot izhaja iz pripovedovanj, je bil očitno zaboden oziroma poškodovan z ostrim predmetom. Na Ljubljanskem potniškem prometu so potrdili, da gre za njihovega uslužbenca.

Kot je pojasnil Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije, so bili policisti o nasilnem dejanju obveščeni okoli 17.30. | Foto: STA Kot je pojasnil Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije, so bili policisti o nasilnem dejanju obveščeni okoli 17.30. Foto: STA Motiv še vedno ni znan

Policija po besedah Zrinskega motiv napada še ugotavlja, okoliščine dogodka pa ostajajo predmet preiskave. Žrtev so zaradi hudih poškodb takoj prepeljali v zdravstveno ustanovo. Njeno življenje je še vedno ogroženo kljub stabilnemu stanju, zato zanjo intenzivno skrbijo zdravstveni delavci.

Policija pomirja javnost

Zrinski je ob tem poudaril, da je skrb za varnost prebivalcev odveč. Policisti so na ulicah močno prisotni, ob koncih tedna pa nadzor dodatno okrepijo, da zagotovijo čim višjo raven varnosti v prestolnici.

policija Ljubljana napad
