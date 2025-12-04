Predsednika DR Konga Felix Tshisekedi in Ruande Paul Kagame sta danes v prisotnosti predsednika ZDA v Washingtonu podpisala mirovni sporazum. Slovesnost se je odvila v nekdanjem Mirovnem inštitutu, ki so ga pred kratkim preimenovali v Mirovni inštitut Donalda Trumpa. Dogovor o mirovnem sporazumu sta strani sicer dosegli že poleti.

Trump je ob podpisu sporazuma danes govoril o "velikem čudežu", medtem ko sta bila predsednika vpletenih držav bolj previdna. Kagame je posvaril, da je pri uresničevanju dogovora pričakovati tako vzpone kot padce. Tshisekedi pa je pozdravil začetek nove poti, ki pa bo verjetno zahtevna in težavna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump: To je veličastna zmaga

Vladi DR Konga in Ruande sta mirovni sporazum ob posredovanju ZDA uradno podpisali že 27. junija. Trump je to razglasil za veličastno zmago in od takrat trdi, da je končal več kot 30 let vojne na vzhodu Konga, ki je bogat z rudninami. Vendar pa se spopadi med vojsko DR Konga in uporniško skupino M23 s podporo Ruande nadaljujejo. Ta teden so bili še posebej hudi spopadi v okolici mesta Kamanjola na meji z Ruando.

Predsednika DR Konga Felix Tshisekedi (desno) in Ruande Paul Kagame sta danes v prisotnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa v Washingtonu podpisala mirovni sporazum. Foto: Guliverimage

ZDA bodo dobile redke zemlje in ključne rudnine

DR Kongo je revna država, vendar bogata z rudninami. Je največji proizvajalec kobalta na svetu, ki se uporablja v baterijah, elektroniki in električnih vozilih, ter drugi največji proizvajalec bakra na svetu. Ima tudi velika nahajališča litija, tantala in drugih strateških rudnin. Ruanda in DR Kongo sta danes poleg podpisa mirovnega sporazuma sklenila tudi sporazuma o gospodarskem partnerstvu z ZDA. Trump je pri tem izjavil, da bodo ZDA s tem dobile redke zemlje in ključne rudnine, poroča medij StreetInsider.