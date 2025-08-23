Švicarji se še vedno ne morejo sprijazniti s kar 39-odstotnimi carinami, ki jim je naložil Donald Trump. A večina Švicarjev je proti popuščanju Američanom. Nekateri se tudi ukvarjajo s tem, kako bi lahko Švica vrnila udarec Trumpu. Znani švicarski poslovnež Nick Hayek mlajši, ki vodi urarsko skupino Swatch, in švicarski ekonomist Adriel Jost sta prepričan, da je Trumpova Ahilova peta zlato.

Predsednik ZDA Donald Trump je Švici, ki je za številne Slovencev zgled za uspeh in navdih, je 1. avgusta naložil kar 39-odstotne carine, kar je največ v Evropi. To so tudi med najvišjimi Trumpovimi carinami na svetu.

Švicarji hočejo kljubovati Trumpu

Kljub šoku, ki bo zelo prizadel švicarski izvoz, skoraj dve tretjini anketirancev v nedavni švicarski anketi meni, da se Švica ne bi smela pustiti izsiljevati, četudi to pomeni 39-odstotno ameriške carine na uvoz švicarskih izdelkov. To je eden glavnih sklepov ankete, ki jo je v sredo izvedel raziskovalni inštitut Yougov. Le četrtina anketirancev je bila za koncesije Trumpu, da bi ta zmanjšal carine.

Nekateri Švicarji pa gredo še bolj daleč in zahtevajo, naj Švica vrne udarec Trumpu. 70-letni poslovnež Nick Hayek mlajši tako med drugim zahteva do švicarske zvezne vlade in švicarskih pogajalcev, naj zavzamejo bolj ostro stališče v pogajanjih s Trumpom. Naj jih ne bo strah konflikta s Trumpom.

Hayek predlaga davek na izvoz švicarskega zlata

V pogovoru za švicarski medij Blick je Hayek predlagal uvedbo 39-odstotnega izvoznega davka na zlate palice, kar je enakovredno carinski stopnji, ki jo ZDA nalagajo švicarskemu gospodarstvu. "Tukaj ga moramo napasti. To je njegova (mišljen je Trump) Ahilova peta," je še dejal Hayek.

Šef švicarskega urarskega podjetja Swatch Nick Hayek zahteva zaostritev švicarske politike do Trump, saj se popustljiva in defenzivna politika soočanja s Trump ni obnesla. Med drugim predlaga 39-odstotni davek na izvoz švicarskega zlata. Foto: Guliverimage

Podobno je v intervjuju za švicarski medij Aargauer Zeitung predlagal tudi švicarski ekonomist Adriel Jost. Ta predlaga tristopenjske ukrepe. Na prvi stopnji bi Švica prepovedala izvoz zlata v ZDA. Dejstvo, da Trump ni uvedel carin na švicarsko zlato je za Josta, tako kot za Hayeka, dokaz, da je zlato Trumpova Ahilova peta.

Prodaja ameriških obveznica in kupovanje zlata

Na drugi stopnji bi Švica prodala ameriške obveznice, ki jih ima v svoji lasti, na tretji, zadnji stopnji, pa bi Švicarska nacionalna banka uporabila denar od prodanih obveznic za nakup zlata. "Kjer je mogoče, naj to zlato kupi v ZDA in v švicarskih rafinerijah pretvori kilogramske palice v 400-unčne palice," poudarja Jost. Tako bi Švica ameriško zlato lahko izvažala v Veliko Britanijo.

Švicarske rafinerije zlata igrajo osrednjo vlogo pri transakcijah iz ZDA v Veliko Britanijo in obratno: zagotavljajo namreč, da se zlate palice stalijo v standardno obliko.

Bi ZDA hitro občutile negativne posledice švicarskega "zlatega udarca"?

Kot trdi Jost, bo s temi tremi koraki Švica zagotovo dosegla vsaj eno stvar, in sicer, da se bo presežek v trgovini z blagom z ZDA dramatično zmanjšal. ZDA naj bi verjetno hitro občutile negativne posledice teh švicarskih ukrepov, kar bi lahko Trumpa spodbudilo k večji pripravljenosti na pogajanja, še pravi Jost.