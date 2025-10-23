Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tina Pisnik

Četrtek, 23. 10. 2025, 11.48

1 minuta

Obletnica

Tina Pisnik s partnerko praznuje obletnico

Tina Pisnik | Tina in Maja sta se spoznali leta 2012. | Foto osebni arhiv

Tina in Maja sta se spoznali leta 2012.

Foto: osebni arhiv

"Moje srce nikoli več ni bilo enako," je na družbenih omrežjih zapisala Maja, partnerka Tine Pisnik, nekdanje vrhunske slovenske teniške igralke, ki že dolga leta živi v ZDA.

Tina Pisnik obletnica | Foto: Instagram Foto: Instagram

Slovenski ljubitelji tenisa se še dobro spominjajo Tine Pisnik, nekdanje vrhunske teniške igralke. Ta že dolgo ne skriva, da je v istospolnem razmerju s partnerko Majo. Obe sta na družbenih omrežjih razkrili, da praznujeta obletnico. "Zaljubili sva se na ta oktobrski dan leta 2012 in moje srce nikoli več ni bilo enako," je zapisala Maja.

V ZDA živita že deset let

Tina in Maja sta se že deset let nazaj preselili v ZDA. V nedavnem pogovoru nam je povedala, da se ji je pred časom svet do določene mere postavil na glavo, saj je spet postala profesionalna igralka, a ne tenisa. Podpisala je namreč profesionalno pogodbo v pickleballu in nam razkrila, da lahko od tega živi.

Tina Pisnik je danes uspešna igralka v pickleballu. | Foto: Osebni arhiv Tina Pisnik je danes uspešna igralka v pickleballu. Foto: Osebni arhiv

Kako je opisala življenje v ZDA?

Je pa Pisnik povedala, da je življenje v ZDA vse prej kot lahko, a je mogoče uspeti. "Mislim, da se v ZDA izplača priti, če si želiš biti najboljši. Če prideš sem samo zato, da boš nekaj delal, je bolje, da ostaneš v Sloveniji. Imel boš lepše in bolj preprosto življenje, pa tudi več pomoči države. Tukaj pa se zagotovo da več zaslužiti, vendar moraš biti pripravljen delati. Kogarkoli od Slovencev sem tukaj srečala, nihče nima težav s tem. Vsi delamo, vsi garamo. Zelo smo pridni."

