Deklet je že kar nekaj, pri moških še čakamo

V nedeljo je v švicarskem Luganu Polona Hercog poskrbela za slovenski uspeh, potem ko je po dolgih letih osvojila turnir serije WTA. In koliko je slovenskih igralk ali igralcev, ki so v posamični konkurenci osvojili turnir na najvišji ravni?

Polona Hercog je pred letošnjo sezono v našem intervjuju dejala, da se je zelo dobro pripravljala in da končno lahko upa na boljše rezultate. In njene besede so držale kot pribito. Mariborčanka, ki je imela v preteklosti kar nekaj težav s poškodbami, morda sezone ni začela najbolje. Meseca marca pa je kazalo, da se naša igralka počasi prebuja.

Foto: Gulliver/Getty Images

Na prestižnem turnirju v Miamiju se je Hercogova prebila do tretjega kroga. Bolj kot to, je s svojo igro navduševala proti Simoni Halep, trenutno drugi igralki sveta. Romunka se je morala namreč zelo potruditi, da je premagala od ponedeljka najboljšo teniško igralko na lestvici WTA. Dvoboj se je končal po treh nizih (5:7, 7:6 (1), 6:2). Polona je že med turnirjem v Luganu priznala, da je po tem dvoboju postala veliko bolj samozavestna.

Čeprav so bili pogoji težki, ji je švicarski pesek ustrezal

Začela se je sezona na pesku, kjer se Polona glede na njene rezultate, najbolje počuti. In očitno ji pesek v švicarskem Lugano zelo ustrezal. Osemindvajsetletna teniška igrala se je po sedmih letih znova veselila turnirske zmage, skupno njene tretje in se izenačila s Katarino Srebotnik. Prvi turnir je Hercogova zmagala leta 2011 v švedskem Bastadu, drugo lovoriko je dosegla leto pozneje prav tako v Bastadu.

V samostojni Sloveniji uspelo petim igralkam Katarina Srebotnik je v posamični konkurenci nazadnje zmagala leta 2005 v Aucklandu. Foto: Gulliver/Getty Images

V preteklosti smo imeli v samostojni Sloveniji že veliko zelo kakovostnih teniških igralk. Če izvzamemo Mimo Jaušovec, ki je igrala pod jugoslovansko zastavo, sta do zdaj le dve igralki, ki sta v posamični konkurenci uspeli zmagati turnir serije WTA na višji ravni.

V Sloveniji je v posamični konkurenci ledino orala Katarina Srebotnik, ki je na turnirjih serije WTA zmagala trikrat. Druga je že prej omenjena Polona Hercog. Srebotnikova, ki zadnja leta igra samo še v konkurenci dvojic, je prvič zmagala leta 1999 na Portugalskem, leta 2002 je zmagala turnir v Acapulcu, nazadnje pa je Velenjčanka slavila leta 2005 v Aucklandu.

Velja omeniti tudi igralke, ki so v posamični konkurenci prav tako zmagale na turnirjih serije WTA. Ti so sicer ocenjeni kot turnirji nižje ravni. Leta 2000 je na hrvaškem Bolu na Braču zmagala Tina Pisnik. Pisnikova je takrat v finalu premagala Amelie Mauresmo,ki je bila nekdaj prva igralka sveta. Leta 2018 je prav tako na Bolu slavila Tamara Zidanšek. S posamično lovoriko pa se lahko pohvali tudi Maja Matevžič. Ljubljančanka je leta 2002 slavila na turnirju v Bratislavi.

Foto: Vid Ponikvar Mima Jaušovec edina s posamično zmago na turnirju za grand slam Mima Jaušovec je leta 1977 med posameznicami zmagala turnir za grand slam – OP Francije in je še vedno edina slovenska igralka, ki je uspel ta podvig. Mima je sicer prišla še do štirih turnirskih lovorik. Zmagala je na turnirjih v Rimu (1976), Torontu (1976), Hamburg (1978) in Los Angeles (1982).

Aljaž Bedene je že trikrat igral v finalu. Foto: Reuters

V moški konkurenci še čakamo

V samostojni Sloveniji sta se prva med svetovno elito (med najboljši 100 igralcev op. p.) uvrstila Blaž Kavčič in Grega Žemlja, nato sta jima sledila Aljaž Bedene in Blaž Rola.

Še najbližje lovoriki na turnirjih ATP sta bila Aljaž Bedene in Grega Žemlja. Bedene se je trikrat prebil do finala, a na žalost vedno bil malo prekratek. Zelo blizu prve turnirske zmage je bil tudi Grega Žemlja, ki je leta 2002 igral finale na turnirju na Dunaju.