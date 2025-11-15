Slovenke znova med elito! #video

Slovenska ženska teniška reprezentanca si je izborila mesto med 14 najboljšimi ekipami v pokalu Billie Jean King, ki se bodo aprila prihodnje leto potegovale za sedem prostih mest na zaključnem turnirju na Kitajskem. Prvo mesto na kvalifikacijskem turnirju v indijskem Bangaloreju si je zagotovila z zmagama proti Nizozemski in Indiji. Tako kot dan prej proti Nizozemski sta vprašanje zmagovalk že po igrah posameznic rešili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

Končni izid dvoboja je bil 2:1; Ankita Raina in Prarthana Thombare sta premagali Dalilo Jakupović in Niko Radišić z 1:6, 6:3 in 10:7.

Po čustveni zmagi ni bilo lahko

Tamara Zidanšek je po svojem dvoboju povedala: "Veliko mi pomeni, da sem osvojila prvo točko za Slovenijo, saj po čustveni zmagi proti Nizozemski pred manj kot 24 urami ni bilo lahko znova stopiti na teren. Indijka je v drugem nizu igrala odlično, pomagalo ji je tudi dobro domače vzdušje na stadionu, jaz pa sem svojo igro v zadnjem nizu dvignila na višji nivo in prišla do pomembne zmage."

Na videz je Kaja Juvan lažje prišla do uspeha, čeprav je po dvoboju priznala, da je bila kar pošteno nervozna, saj je vedela, kaj Sloveniji prinaša druga točka in skupna zmaga. "Čutila sem, da zmorem, vedela sem, da sem boljša od tekmice, a hkrati sem bila precej utrujena po dolgem petkovem dvoboju. Vseeno sem vztrajala pri svoji igri, stopnjevala ritem in na koncu uspešno zaključila partijo," je dejala Juvan.

Igralke in kapetanka s strokovnim štabom so si po zmagi Kaje Juvan skočili v objem in v ritmih nove himne reprezentance, Republika Banana od Kingstonov, proslavili odmeven dosežek.

"Zame je velika čast in odgovornost igrati za Slovenijo. Ponosna sem, da lahko zastopam njene barve in da se borim do zadnjega atoma moči. Smo majhna država, a zelo velika v športu," je še dodala Juvan.

Kaja Juvan: Čutila sem, da zmorem, vedela sem, da sem boljša od tekmice. Foto: Aleš Fevžer

Pod vodstvom nove kapetanke tudi s kančkom sreče

Slovenija bo tretjič v zadnjih štirih sezonah igrala na zadnji stopnički pred zaključnim turnirjem pokala BJK. Leta 2023 se je po epskem preobratu v Kopru proti Romuniji uvrstila na finalni turnir v Sevillo, kjer je prišla vse do polfinala, 2024 pa je v Bratislavi izgubila proti Slovaški.

Letos si je mesto v aprilskih kvalifikacijah zagotovila pod vodstvom nove kapetanke Maše Zec Peškirič in tudi s kančkom sreče. Na turnirju v Bangaloreju v Indiji je Slovenija nastopila kot srečna poraženka oziroma kot najvišjeuvrščena reprezentanca na svetovni lestvici med tistimi, ki niso dosegle neposredne uvrstitve iz evroafriške skupine.

Kvalifikacije v začetku aprila 2026 za zaključni septembrski turnir na Kitajskem bodo potekale po starem sistemu z dvoboji doma ali v gosteh in ne kot letos v skupinskem formatu.

Znanih je sedem udeleženk, to so reprezentance z letošnjega zaključnega turnirja v Shenzenu z izjemo Kitajske, ki je avtomatično uvrščena na F8 2026, Velika Britanija, Italija, Japonska, Kazahstan, Španija, Ukrajina in ZDA. Preostalih šest reprezentanc poleg Slovenije bo znanih ta konec tedna po sedmih kvalifikacijskih turnirjih, ki potekajo širom sveta.

Billie Jean King Cup, playoff Slovenija : Indija 2:1 Tamara Zidanšek (Slo) – Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty (Ind) 6:3. 4:6, 6:1

Kaja Juvan (Slo) – Sahaja Yamalapalli (Ind) 6:4, 6:2

Dalila Jakupović/Nika Radišić (Slo) – Ankita Raina/Prarthana G Thombare (Ind) 6:1, 3:6, 7:10.

Aprila kvalifikacije za zaključni turnrir Zmagovalke turnirja se bodo uvrstile v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King 2026, ki bodo potekale po starem sistemu z dvoboji doma ali v gosteh in ne kot letos v skupinskem formatu. Tam jih že čaka sedem udeleženk letošnjega septembrskega zaključnega turnirja pokala BJK z izjemo Kitajk, ki so kot gostiteljice avtomatično uvrščene na finale osmerice. To so Velika Britanija, Italija, Japonska, Kazahstan, Španija, Ukrajina in ZDA. Preostalih sedem reprezentanc bo znanih ta konec tedna po sedmih kvalifikacijskih turnirjih, ki potekajo širom sveta. Preostali dve reprezentanci s turnirja v Indiji bosta v 2026 igrali v regionalni skupina 1.

