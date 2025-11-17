Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
9.02

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 9.02

19 minut

WTA lestvica, 17. november

Arina Sabalenka bo prezimila na vrhu, Kaja Juvan edina Slovenke med stoterico najboljših

STA

Arina Sabalenka bo prezimila na vrhu svetovne lestvice.

Arina Sabalenka bo prezimila na vrhu svetovne lestvice.

Foto: Guliverimage

Arina Sabalenka bo prezimila na vrhu svetovne lestvice vrhunskega ženskega tenisa. Za Belorusinjo drugo in tretje mesto zasedata Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Slovenija ima med najboljšo stoterico najboljših le eno igralko - Kaja Juvan je 98.

Druga najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je glede na minuli teden zadržala svoj položaj, ostaja na 114. na svetu. Tamara Zidanšek je 161., med prvimi petsto igralkami pa sta še Dalila Jakupović (334.) in Pia Lovrič (491.).

Kaja Juvan je 98. igralka sveta.

Slovenska ženska reprezentanca si je v soboto izborila mesto med 14 najboljšimi ekipami v pokalu Billie Jean King, ki se bodo aprila prihodnje leto potegovale za sedem prostih mest na zaključnem turnirju na Kitajskem.

Slovenija je slavila na krilih odličnih Zidanšek in Juvan, ki sta proti Nizozemski in Indiji dobili vse posamične dvoboje.

Lestvica WTA (17. november):

  1.  (1) Arina Sabalenka (Blr)          10.870 točk
  2.  (2) Iga Swiatek (Pol)                8395
  3.  (3) Coco Gauff (ZDA)                 6763
  4.  (4) Amanda Anisimova (ZDA)           6287
  5.  (6) Jelena Ribakina (Kaz)            5850
  6.  (5) Jessica Pegula (ZDA)             5583
  7.  (7) Madison Keys (ZDA)               4335
  8.  (8) Jasmine Paolini (Ita)            4325
  9.  (9) Mira Andrejeva (Rus)             4319
 10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus)    3375
 98. (98) Kaja Juvan (Slo)                  770
114.(114) Veronika Erjavec (Slo)            680
161.(162) Tamara Zidanšek (Slo)             445
334.(335) Dalila Jakupović (Slo)            188
