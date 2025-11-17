Arina Sabalenka bo prezimila na vrhu, Kaja Juvan edina Slovenke med stoterico najboljših

Arina Sabalenka bo prezimila na vrhu svetovne lestvice vrhunskega ženskega tenisa. Za Belorusinjo drugo in tretje mesto zasedata Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Slovenija ima med najboljšo stoterico najboljših le eno igralko - Kaja Juvan je 98.

Druga najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je glede na minuli teden zadržala svoj položaj, ostaja na 114. na svetu. Tamara Zidanšek je 161., med prvimi petsto igralkami pa sta še Dalila Jakupović (334.) in Pia Lovrič (491.).

Kaja Juvan je 98. igralka sveta. Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska reprezentanca si je v soboto izborila mesto med 14 najboljšimi ekipami v pokalu Billie Jean King, ki se bodo aprila prihodnje leto potegovale za sedem prostih mest na zaključnem turnirju na Kitajskem.

Slovenija je slavila na krilih odličnih Zidanšek in Juvan, ki sta proti Nizozemski in Indiji dobili vse posamične dvoboje.