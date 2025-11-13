Slovenke v Indiji dobro razpoložene in borbene pričakujejo prvi dvoboj

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v petek v indijskem Bengaloreju odigrala prvi dvoboj uvodnega kroga kvalifikacij za finalni turnir pokala Billie Jean King 2026. Najprej jo čaka Nizozemska, dan kasneje pa še Indija. Iz sedmih skupin, ki bodo potekale širom sveta, bodo v aprilske zaključne kvalifikacije napredovale le zmagovalke.

Slovenke so v Indijo pripotovale prejšnji petek in bile zelo gostoljubno sprejete. Za Slovenijo bodo igrale Kaja Juvan, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišič.

"Organizacija je res na vrhunskem nivoju. Imamo pomočnika, ki skrbi, da je vse urejeno okrog nas, tako da vse poteka brezhibno. Hotel je odličen, hrana zelo dobra, prevozi so organizirani, igrišč imamo dovolj - res super razmere. Tudi ljudje so tukaj izjemno prijazni in se zelo trudijo, da bi se počutile čim bolje," je za Teniško zvezo Slovenije dejala nova kapetanka Maša Zec Peškirič.

Foto: Teniška zveza Slovenije

"Kot ekipa smo se odlično ujele, vzdušje je sproščeno in res se dobro razumemo. Mislim, da nam je ta povezanost dala dodatno energijo in samozavest pred začetkom tekem. Trenirali smo veliko - dopoldne in popoldne - in se poskušale navaditi na razmere, v katerih bomo igrale. Tekme bodo namreč potekale popoldne oziroma zvečer, večinoma pod reflektorji, zato smo prilagodile urnik in treninge. Prav tako smo se privadile na časovno razliko, podlago in nadmorsko višino tukaj v Indiji, tako da se počutimo pripravljene. Dale bomo vse od sebe," je dodala Zec Peškirič.

Slovenija je z Nizozemsko doslej v ekipnem pokalu odigrala štiri dvoboje. Dobila je uvodna dva leta 1999 in 2010 ter izgubila naslednja dva 2013 ter lani novembra v Velenju. Od štirih slovenskih igralk, ki so trenutno v Indiji, je lani v Velenju nastopila le Tamara Zidanšek, barve Nizozemske pa bosta znova zastopali glavni igralki Suzan Lamens in Arantxa Rus. Dvoboj se bo začel ob 10.30 po slovenskem času.

