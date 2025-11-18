Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Torek,
18. 11. 2025,
15.34

16 minut

Ukrajina Rusija Latvija Litva Estonija

Torek, 18. 11. 2025, 15.34

16 minut

Estonski general sporoča: Smo v vojni z Rusijo

A. Ž.

Načelnik estonske vojske Andrus Merilo (levo) trdi, da so že v vojni z Rusijo. Na fotografiji je Merilo skupaj z nekdanjim načelnikom estonske vojske Martinom Heremom.

Načelnik estonske vojske Andrus Merilo (levo) trdi, da so že v vojni z Rusijo. Na fotografiji je Merilo skupaj z nekdanjim načelnikom estonske vojske Martinom Heremom.

Foto: Guliverimage

Baltske države Litva, Latvija in Estonija želijo okrepiti svojo obrambno linijo, da bi odbile rusko agresijo. Načelnik estonske vojske Andrus Merilo je na vojaškem srečanju v Litvi opozoril, da so že v vojni z Rusijo.

Tri baltske države Litva, Latvija in Estonija so se zavezale, da bodo izkoristile izkušnje Ukrajine pri obrambi pred ruskim napadom na svoje države. Njihove cilj je čim hitreje razširiti skupno obrambno linijo baltskih držav s Poljsko in z Natom, piše nemški Focus.

"Učiti se moramo od Litve"

"Najpomembnejša lekcija, ki se jo lahko naučimo od Ukrajine, je, da čas, ki ga imamo, izkoristimo za krepitev in utrjevanje obrambnih linij baltskih držav," je izjavil general Raimundas Vaikšnoras, vrhovni poveljnik litovskih oboroženih sil. Te izjave je podal v ponedeljek zjutraj na konferenci z imenom Baltska obramba, ki je potekala v litovski prestolnici Vilni.

Britanski tank v Estoniji
Vaikšnoras je pojasnil, da mora biti cilj ustvariti pogoje v preostalem času pred naslednjo rusko agresijo, da se lahko baltske države skupaj z zavezniki v Natu pripravijo na takojšen odboj ruske agresije.

Svarilo Zahodu: Tudi Rusija se uči

Izkušnje, ki so jih Ukrajinci pridobili po ruskem napadu, so za Nato zelo dragocene, je izjavil načelnik latvijskih oboroženih sil, general Kaspars Pudans.

Vladimir Putin
Pudans je tudi opozoril, da Zahodna Evropa ne sme pozabiti, da se Rusija uči iz bojev v Ukrajini.  

"Nevarnost prihaja z neba"

"Največja nevarnost prihaja z neba," pa je poudaril načelnik estonskih oboroženih sil Andrus Merilo. Pri tem je imel v mislih bojno uporabo brezpilotnih letal v Ukrajini in nenehne kršitve zračnega prostora Nata v Evropi s strani ruskih brezpilotnih letal.

Vladimir Putin
"Vsi bi radi živeli v miru. Da pa bi se to zgodilo, je ključnega pomena, da zdaj sprejmemo previdnostne ukrepe za preprečitev uničenja kritične infrastrukture," je dejal načelnih estonske vojske.

"Rusija ne bo prekinila agresije"

Rusija ne bo prekinila agresije, trdi Merilo. Estonci, ki so zelo blizu Rusiji, to razumejo bolje kot mnogi drugi, je poudaril na prvem srečanju vrhovnih poveljnikov vseh treh majhnih baltskih držav članic Nata.

"Rusija računa, da nas bo nekega dne presenetila, zato se morajo baltske države in Nato pripraviti na najslabši možen scenarij. Smo že v konfliktu z Rusijo. Smo že v vojni," je še odločno dejal estonski vrhovni poveljnik.

Ruski vojak v regiji Herson maja 2022
Nemški vojaki
Dvorec Palmse
Riho Terras
Ukrajina Rusija Latvija Litva Estonija
