Nekdanji general svari: ko se bo Ukrajina nehala boriti, imamo le še tri leta

Nekdaj je bil prvi mož estonske vojske, zdaj je poslanec v Evropskem parlamentu iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP). Nekdanji general Riho Terras že leta ponavlja, da bi morala EU okrepiti svoj vojaški potencial ne glede na ceno. Vladimirja Putina doživlja kot eksistencialno grožnjo in je prepričan, da bo ruski predsednik želel uresničiti svojo idejo o svetu brez Nata in Evropske unije. Terras je v pogovoru s hrvaškimi novinarji v Bruslju dejal, da bi moral Evropo prebuditi že ruski napad na Gruzijo leta 2008.

Prebujeni z Donaldom Trumpom

"Nato je leta 2014 Moskva anektirala Krim, vzhodno Ukrajino pa je napadla z močnimi vojaškimi silami. Spet to nikogar ni pretreslo. Končno je leta 2022 Putin začel popolno vojno proti Ukrajini, pa nas niti to ni zbudilo. Šele ponovna vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo je končno prebudila Evropo, ki je bila doslej vajena, da za njeno varnost skrbi ZDA. Trump nam je dejal: Prebudite se. In smo se – 20 let prepozno," Terrasa citira Jutarnji list.

Ne pomaga jim niti 100 odstotkov za obrambo

Evroposlanec pravi, da medtem ko so evropske države rezale stroške za obrambo, je Estonija že leta 2008 namenjala več kot dva odstotka BDP za obrambo. "A nam niti sto odstotkov ne bi zadostovalo. Smo majhna država, odvisna od zavezništev na področju obrambe, zato sta za nas Nato in EU ključna."

Ko se bo Kijev nehal boriti …

Opozarja, da se Ukrajina bori za vso Evropo. "Tisti trenutek, ko se bo Kijev nehal boriti, bo Rusija okrepila svojo proizvodnjo orožja in vojaške zmogljivosti, Evropa pa bo morala na to odgovoriti. V nasprotnem primeru bo v roku od treh do petih let Rusija preizkusila, ali peti člen severnoatlantske pogodbe drži ali ne. To pomeni, da Evropa nima več časa za priprave – praktično smo že v zaostanku. Če se želimo obraniti, bi morali že zdaj povečati izdatke za obrambo na od tri do pet odstotkov BDP, odvisno od države članice," je hrvaškim novinarjem še povedal Terras.