V Španiji likvidirali pomočnika nekdanjega ukrajinskega predsednika

Blizu španske prestolnice Madrid so neznanci danes ubili nekdanjega ukrajinskega poslanca in pomočnika nekdanjega proruskega predsednika Viktorja Janukoviča, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na špansko policijo. Policija za zdaj ni še nikogar aretirala.

Odvetnika Andrija Portnova, proti kateremu v domovini poteka preiskava zaradi suma korupcije, so neznanci danes zjutraj napadli pred elitnim ameriškim kolidžem v mestu Pozuelo de Alarcon, kamor je odpeljal svoje otroke.

Madridē nošauts kādreizējais bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča palīgs Andrijs Portnovs.

Andrijs bija prokremliskā režīma atbalstītājs, kurš pēc Eiromaidana revolūcijas 2014. gadā aizbēga no Ukrainas.

Ko je vstopal v vozilo, so se mu po pisanju španskega časnika El Pais približali dva ali trije ljudje in vanj izstrelili pet strelov. Od tega so ga najmanj trije zadeli v glavo, usodni strel pa je bil v hrbet. Napadalci so zatem pobegnili v bližnji gozd.

Portnov je bil leta 2000 ukrajinski poslanec, nato pa je postal namestnik vodje urada proruskega predsednika Janukoviča. Foto: Reuters Policija za zdaj ni še nikogar aretirala. Po poročanju španske tiskovne agencije EFE napadalce iščejo s helikopterjem in droni.

V ukrajinski vojaški obveščevalni službi (GUR) so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili smrt 51-letnega Portnova. Več podrobnosti niso navedli.

Portnov je bil leta 2000 ukrajinski poslanec, nato pa je postal namestnik vodje urada proruskega predsednika Janukoviča, ki je po krvavem zatrtju proevropskih protestov leta 2014 pobegnil iz Ukrajine v Rusijo. Po padcu Janukoviča je tudi Portnov pobegnil iz Ukrajine. Zatem je živel v Rusiji in Avstriji, po izvolitvi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskeqa leta 2019 pa se je vrnil v domovino. Zaradi korupcije proti njemu od leta 2021 veljajo sankcije ZDA.

Po začetku ruske invazije v Ukrajini februarja 2022 je pobegnil iz Ukrajine kljub prepovedi, da bi moški, stari med 18 in 60 let, zapustili državo. Po poročanju ukrajinskih medijev, ki jih povzema AFP, je Portnov pri tem uporabil svoje povezave v ukrajinskem političnem vrhu.