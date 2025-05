Pripadniki ukrajinskega bataljona Signum 53, ki slovi po uporabi tako imenovanih kamikaze dronov, so pod enim od gospodarskih poslopij v bližini kraja Liman, ki je v neposredni bližini frontne črte v Ukrajini, uničili skrit ruski tank, ki je bil že dlje trn v peti ukrajinski vojski. Odpravili so ga z novo vrsto brezpilotnega letalnika oziroma drona, ki je z upravljavcem fizično povezan prek optičnih vlaken.

"Kolegi iz drugega bataljona so odkrili zanimiv predmet – T-72BZ (gre za sovjetski tank, ki ga je Rusija predelala za uporabo na sodobnem bojišču, op. p.), ki je redno kukal iz svojega skrivališča in streljal," so v bataljonu Signum 53 zapisali na družbenih omrežjih.

Ukrajinski bataljon Signum 53, ki je del ukrajinske 93. motorizirane brigade, je kmalu po začetku ruske invazije Ukrajine nastal na pobudo prostovoljcev, sicer nekdanjih pripadnikov ukrajinske vojske, ki so se uprli okupatorjem z vzhoda.



Junija 2022 so nato postali prva bojna skupina v zgodovini, ki je v operacije na bojišču vključila tako imenovane kamikaze drone tipa FPV. Gre za brezpilotne letalnike, ki jih upravljavec s pomočjo posebnih očal upravlja iz prve osebe, kar omogoča bistveno večjo natančnost leta. Komponenta "kamikaze" medtem pomeni, da se z eksplozivom naloženi droni odpravljajo na misije samouničenja, pri čemer v prvi vrsti poskušajo močno škodovati predmetu ali osebi, v katero se zaletijo.

Uporabili so dron, ki je strah in trepet tako ukrajinskih kot ruskih vojakov

Kot je razvidno iz zgornjega videoposnetka, je ukrajinski dron identificiral tarčo – ruski tank in skladišče streliva –, upravljavec pa ga je nato zapeljal naravnost skozi polodprto loputo, ki vodi v kabino oklepnega vozila.

Priprta loputa ruskega tanka, skozi katero se je spustil ukrajinski dron in po navedbah bataljona Signum 53 uničil oklepno vozilo. Foto: Posnetek zaslona

Ukrajinci so tank uničili z dronom, ki z upravljavcem namesto prek radijskih signalov komunicira prek kabla z optičnimi vlakni, ki ga za sabo vleče skozi celoten polet proti tarči. Kabel kot ribiško vrvico spušča brezpilotni letalnik, ni pa mu treba skrbeti, da bi se zataknila za različne elemente okolice, saj je njegova pot zgolj enosmerna.

Ker je med dronom in njegovim upravljavcem vzpostavljena fizična povezava, motilci signalov na takšne drone tako rekoč nimajo vpliva, zato jih je treba onemogočiti konvencionalno – na silo z orožjem ali drugimi "ročnimi" metodami – kar pa je lažje reči kot storiti.

Takšne drone je že leta 2024 na bojišču v Ukrajini sicer prva množično začela uporabljati Rusija in Ukrajincem povzročila ogromno preglavic, saj jih je težko zaznati in jim preprečiti namere, dokler ni prepozno. Eden od takšnih dronov – brezpilotni letalnik tipa KVN (Kinjaz Vandal iz Novgoroda) – je denimo v začetku maja uničil dragoceni raketni sistem HIMARS.

Ukrajinski dron, ki se namesto na radijske signale za komunikacijo z upravljavci zanaša na fizično povezavo prek optičnih vlaken. Foto: Guliverimage

Droni, ki se zanašajo na fizično povezavo z upravljavcem, so lahko na bojišču sicer izredno učinkoviti, a imajo zaradi občutljivosti optičnih kablov tudi visok delež izgub. Medij Insider je aprila poročal, da naj bi Rusi na bojišču v Ukrajini do takrat uporabili že tisoč takih dronov, od katerih pa jih kar od sto do dvesto ni doseglo svojega cilja.