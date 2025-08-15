V Istanbulu 44 aretacij članov opozicije

Turška policija je danes v Istanbulu aretirala 44 oseb, ki so člani opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). Po navedbah turške tiskovne agencije Anadolu so med aretiranimi zaradi domnevne korupcije tudi župan osrednjega okrožja Beyoglu Inan Güney in več njegovih svetovalcev.

Najnovejši val aretacij zaradi domnevne korupcije je del večmesečnega zatiranja, usmerjenega proti glavni opozicijski stranki v Turčiji, Republikanski ljudski stranki.

Istanbulski župan Ekrem Imamoglu, ki velja za največjega političnega tekmeca predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je bil aretiran že marca in nato zaprt. Njegova aretacija je v Turčiji sprožila velike proteste, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob županu so oblasti aretirale še svetovalca že zaprtega župana in mnoge mestne uslužbence. Aretiranci so med drugim obtoženi podkupovanja, goljufije in nezakonitega pridobivanja osebnih podatkov, pa piše nemška tiskovna agencija dpa.

CHP je aretacije obsodila kot politično motivirano prizadevanje za utišanje nasprotnikov.

Aretiranih že devet županov

Ob Imamogluju in Inanu Güneyu je bilo od oktobra aretiranih in zaprtih devet od 26 županov okrožij pod nadzorom CHP v največjem turškem mestu, večina zaradi obtožb korupcije, ki jo sami zanikajo. Župani, ki so del stranke CHP, so bili aretirani tudi v številnih drugih mestih po državi.

Po mnenju političnih analitikov želi turška vlada oslabiti stranko CHP, ki je na lokalnih volitvah spomladi 2024 zmagala v boju proti Erdoganovi Stranki za pravičnost in razvoj.