Usodna napaka Rusije? Hitro so izbrisali ta posnetek, a morda je prepozno.

Ruska državna tiskovna agencija RIA Novosti, ki je pod neposrednim nadzorom Kremlja, je na družbeno omrežje Telegram objavila več videoposnetkov, ki so prikazovali delo ruskih operaterjev brezpilotnih letalnikov v novejšem nebotičniku v Moskvi in njihove napade na oddaljene cilje v Ukrajini. Agencija RIA Novosti je videoposnetke zelo hitro izbrisala, saj so jo nekateri razjarjeni podporniki ruske invazije Ukrajine obtožili, da nebotičnike v poslovnem središču Moskve s tem označuje za potencialne legitimne tarče ukrajinskih raket in brezpilotnih letal.

Videoposnetki, ki jih je na uradnem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram objavila ruska tiskovna agencija RIA Novosti, prikazujejo domnevno "prvi zabeležen primer, ko je brezpilotni letalnik, ki ga upravlja nekdo v Moskvi, zadel vojaško opremo oboroženih sil Ukrajine v zelo oddaljenem ukrajinskem kraju Časiv Jar".

Eden od operaterjev ruskih brezpilotnih letalnikov pojasnjuje, da se lahko upravljanja dronov, pa čeprav so oddaljeni na stotine kilometrov, vsak nauči v desetih ali petnajstih minutah. Foto: Posnetek zaslona

Pri agenciji RIA Novosti – ta je v lasti ruskega medijskega konglomerata Rossiya Segodnya, lastnik tega pa je ruska vlada – so ob tem dodali, da je brezpilotni letalnik, ki so ga upravljali iz Moskve, na polet v Ukrajini pripravila brigada ruske vojske, znana kot Espanola.

Posnetek je v lasten kanal v aplikaciji Telegram objavila tudi brigada Espanola. Ob tem so zapisali, da je dron tipa Ovod na ekstremni razdalji iz najetega stanovanja v Moskvi pilotiral poveljnik brigade Stanislav Orlov. Dodali so, da jim upravljanje drona na takšnih razdaljah omogoča programska oprema Orbita in da je upravljavec brezpilotnega letalnika, ki uničuje tarče v Ukrajini, lahko pravzaprav kjerkoli.

Oglejte si videoposnetek, ki so ga nekateri uporabniki pravočasno shranili in objavili na platformi X:

Экое шаманство (место запуска, думаю, несложно привязать):

"Новая система 'Орбита' позволит наносить удары дронами, отдавая команды из любой точки мира. Человек буквально за 10-15 минут овладевает техникой полёта" (с)https://t.co/hd6w55Lh51 #всрф #роа #Эспаньола #нанотехнологии pic.twitter.com/B36jejToC6 — Necro Mancer (@666_mancer) April 15, 2025

Internetni analitiki, ki se ukvarjajo z obveščevalno dejavnostjo zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov (OSINT), so glede na prizore v videoposnetkih hitro ugotovili (vir), da je operacija upravljanja brezpilotnega letala potekala v leta 2008 zgrajenem kompleksu dveh nebotičnikov Gorod Stolits (Mesto prestolnic) v strogem središču Moskve.

Gre za nebotičnika, v katerih so tako poslovni prostori kot stanovanja. Oba sta poimenovana po ruskih metropolah – višji od nebotičnikov se imenuje Moskva, nižji pa Sankt Peterburg.

Kompleks nebotičnikov, v katerem je potekala operacija upravljanja brezpilotnih letalnikov na daljavo. Foto: Shutterstock

Bodo nebotičniki in stanovanjska poslopja v središču Moskve zdaj legitimne tarče Ukrajine?

Videoposnetke, ki so prikazovali napade na ukrajinske cilje z brezpilotnimi letalniki, vodenimi iz stanovanja v Moskvi, je ruska tiskovna agencija iz kanala v aplikaciji Telegram izbrisala po uri in pol od objave, je poročal neodvisni ruski medij The Insider.

Razlog za to so bile zelo verjetno pritožbe nekaterih znanih ruskih vojaških blogerjev, sicer podpornikov ruske invazije Ukrajine, ki so tiskovno agencijo RIA Novosti obtožili, da je nebotičnike in stanovanjska poslopja v Moskvi zdaj označila za potencialne in povsem legitimne tarče ukrajinskih oboroženih sil, natančneje njihovih brezpilotnih letal in raket.

"Če prav razumem, bodo po objavi tega videoposnetka nad nebotičnike v Moskvi lahko poleteli ukrajinski droni kamikaze, sovražnik pa bo nato lahko trdil, da so bili njegova tarča upravljavci brezpilotnih letal, ki se skrivajo v nebotičnikih?" se je spraševal ruski vojaški bloger Vladimir Romanov, ki je na Telegramu znan po vzdevku Romanov Light.

Ukrajina je nad Moskvo že večkrat pošiljala brezpilotna letala, ki pa do zdaj niso povzročila večje škode. Posnetek z 10. septembra lani:

Rusija krivdo za tako rekoč vsako smrt ukrajinskih civilistov pripisuje Ukrajini. Je Ukrajina zdaj dobila izgovor, da stori enako?

V skladu z Ženevsko konvencijo je med oboroženim spopadom uporaba civilnih objektov v vojaške namene strogo prepovedana.

Rusija je Ukrajino od začetka invazije v tako rekoč vsakem primeru, ko so ruski napadi z raketami ali droni povzročili tudi civilne žrtve, obtožila, da svoje vojake in vojaško opremo skriva za civilisti oziroma za civilnimi objekti.

To se je nazadnje zgodilo tudi pretekli konec tedna, na cvetno nedeljo, ko je ruski raketni napad na središče mesta Sumi v Ukrajini terjal kar 35 smrtnih žrtev, umrla sta tudi dva otroka, še 117 ljudi pa je bilo ranjenih. Večina mrtvih in ranjenih je bila civilistov.

Posledice nedeljskega napada na Sumi Foto: Guliverimage

Z ruskega obrambnega ministrstva so krivdo za smrtne žrtve in ranjence pripisali Ukrajini. Tarča ruskega napada naj bi bilo po navedbah ministrstva srečanje oficirjev ukrajinske vojske v mestu Sumi, ti naj bi bili legitimna tarča Rusije. Ukrajinske oborožene sile so tudi v tem primeru obtožili, da se s prirejanjem dogodkov v gosto poseljenih središčih mest skrivajo za civilnim prebivalstvom.