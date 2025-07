Slovenski najstniki za četrtfinale nadigrali Grke

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu, ki poteka v Srbiji, napredovala v četrtfinale. Na tekmi osmine finala so Grke premagali z visokim rezultatom 103:72. Mark Morano Mahmutović je dal 24 točk, dvomestni so bili še Stefan Joksimović (16), Ian Lazarevski (12), Samed Grošić in Lovro Faganel (po 10).

Slovenci so se izkazali že v skupinskem delu prvenstva, kjer so z dvema visokima zmagama in enim porazom zasedli drugo mesto v skupini D. V osmini finala so se pomerili z Grčijo, tretjeuvrščeno ekipo iz skupine C, in skozi celoten obračun ohranili visok nivo igre.

Obe ekipi sta v pomemben dvoboj vstopili z veliko željo po višji uvrstitvi, zaradi česar se je prva četrtina zaključila z le dvema točkama razlike v korist Grkov. V nadaljevanju so Slovenci prevzeli pobudo in do polčasa prišli do vodstva z delnim izidom 41:39.

Foto: FIBA

Odločilna je bila predvsem tretja četrtina, v kateri so slovenski najstniki zaigrali še bolj borbeno. Z močno obrambo so nasprotnikom v tem delu igre dopustili le deset točk, medtem ko so sami s kolektivno igro v napadu močno povečali prednost. V zadnjo četrtino so vstopili z razliko 26 točk (75:49). Tudi v zadnjem delu tekme niso popustili, ob končnem sodniškem pisku pa so se veselili zaslužene zmage z visokim rezultatom 103:72.

Slovenske najstnike že v četrtek čaka tekma četrtfinala, ko se bodo v Beogradu pomerili s Francozi. Ti so v osmini finala s 76:72 premagali Bolgarijo.