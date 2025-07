Alen Omić je imel za selektorja le eno vprašanje

Le "Uf," je ob prvem pogledu na številčne kamere in slovenske novinarje v ljubljanskih Stožicah ob svojem drugem treningu dejal vidno dobro razpoloženi Alen Omić. Široko nasmejan in pripravljen na prvi četrtkov trening z izbrano vrsto je spregovoril o dogajanju preteklih dni. Čeprav je bila še prejšnji teden misel na to, da bi se Omić morebiti pridružil izbrani vrsti, znanstvena fantastika, pa se je v tednu dni vse obrnilo na glavo.

Potem ko sta svojo prisotnost v izbrani vrsti zaradi težkih klubskih sezon in pritiskov Milana odpovedala Josh Nebo in Vlatko Čančar, je bilo jasno, da je vrzel pod obema košema za Slovence prevelika. In četudi je selektor Aleksander Sekulić v ponedeljek še zatrjeval, da Omića vsaj za zdaj ni v načrtih, pa je nekdanji center Cedevite Olimpije v sredo dopoldne že treniral z izbrano vrsto.

"Selektor me je poklical, hitro sva se pogovorila, vse skupaj je potekalo res na kratko in pozitivno, saj sem takoj pristal, da bom prišel in fantom pomagal na pripravah in – upam – tudi na prvenstvu. Kaj se je dogajalo v preteklosti, naj ostane tam. O preteklosti ne bi govoril, zdaj sem tukaj, razmišljam samo o trenutnem dogajanju. Kar je bilo, je bilo, treba je iti naprej in biti pozitiven," je dejal Omić, ki je tako prvič po letu 2016 del izbrane vrste.

Omić o preteklosti:

V reprezentanci prvič po letu 2016

Takrat je še pomagal izbrani vrsti v kvalifikacijah na kasneje zlato evropsko prvenstvo 2017, potem pa je mesto naturaliziranega košarkarja pripadlo Anthonyju Randolphu, ki je prispeval levji delež k osvojitvi velikega naslova na EuroBasketu 2017. Zatem se je trend novih naturalizacij nadaljeval, v igro sta tako prišla še Jordan Morgan in Mike Tobey, zatem pa še Josh Nebo. Zdaj se je kolesje zavrtelo v tej smeri, da reprezentanca znova računa tudi na Omića, ki je kljub dogajanju v preteklosti brez pomislekov iz Domžal, kjer si je v zadnjih letih z družino ustvaril dom, nemudoma prišel na priprave v Ljubljano.

"Selektor mi je dejal, da si bo moral vsak igralec izboriti svoje mesto. Treba bo delati in da moramo biti pozitivni ter dobro trenirati in garati. Moramo biti ekipa, s selektorjem res nisva veliko govorila. Vprašal sem ga samo, kdaj je trening in kdaj naj pridem. Iskreno sem pred tem razmišljal, da bi šel za nekaj dni še na morje. Pred tem sem ves čas treniral v Domžalah. A ko je prišel klic, ni bilo pomislekov," je še dodal Omić.

Želi si izboriti mesto v ekipi za evropsko prvenstvo. Foto: Nebojša Tejić/STA

33-letni košarkar, ki je sicer ob selitvi iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji napravil prve košarkarske korake, bi sicer, če bi se stvari razpletle drugače in ne bi pri birokratskih zadevah prišlo do nekaterih zapletov, lahko Slovenijo zastopal brez zvezdice ob imenu, ki ponazarja naturaliziranega košarkarja, a so se stvari pred leti razpletle drugače.

"To je vse življenje, tega se ne da spremeniti. To, kar se je zgodilo, je preprosto življenje. Pomembno je, na kakšen način to sprejmeš. Sam sem se znašel, imam družino, otroka. V tem slabem desetletju, ko me ni bilo zraven, sem to sprejel in počel druge stvari. Slovenija je moja država, nikoli je ne bom zapustil, tu sem res že dolgo, tukaj uživam in ostal bom do konca življenja," pozitivno na dogajanje gleda Omić.

Komaj čaka prihod Dončića

Naturalizirani košarkar je članski reprezentančni dres prvič nosil na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji, igral je tudi na evropskem prvenstvu leta 2015. Za Slovenijo je do zdaj zbral 19 uradnih nastopov. Zdaj se veseli novega obdobja. "Vse fante poznam že od prej, vsi skupaj uživamo na terenu in res že komaj čakam, da se začnejo pripravljalne tekme. Desetletje je veliko časa, tako da sem na nek način že pozabil, kako je biti del izbrane vrste. Kar zadeva tekme in treninge, bom dal vse od sebe. Od mene boste zagotovo dobili energijo in pozitiven odnos. Iskreno mi res veliko pomeni, da sem tukaj, stvari pa mi še olajša, da te fante dobro poznam. Na prvem treningu je bilo tako, kot da bi bil tukaj deseto leto zaporedoma, ne pa da me deset let ne bi bilo. Uživam v trenutku in hvala fantom, da so me tako lepo sprejeli," je še dodal Omić.

Prihodnji teden se v Slovenijo vrača Luka Dončić. Foto: Aleš Fevžer

Tako kot preostali reprezentanti se tudi košarkar, ki je nazadnje igral za Budućnost, veseli prihoda Luke Dončića, ki bo reprezentanco okrepil prihodnji teden. "Dodaten motiv je igrati z najboljšim košarkarjem na svetu. Komaj čakam, da pride še Luka in da občutim, kako je igrati z njim. Vedno sem igral proti njemu, tako da se zdaj že res veselim, da bova na isti strani. Zagotovo bom iz tega črpal same pozitivne stvari, res že komaj čakam. Igrati proti njemu je bilo vedno … mislim, da sem zmagal samo enkrat, nekaj tekem je dobil tako, da je ob koncu zadel te mete, ki jih zna le on," je dodal Omić.

Foto: Aleš Fevžer

Zadnjo klubsko sezono je preživel v dresu Budućnosti, kjer je igral pod vodstvom trenerja Andreja Žaklja, z ekipo pa je zaigral v finalu lige ABA, kjer je bil na koncu močnejši Partizan. Za zdaj je pred novo klubsko sezono še brez kluba. V pretekli sezoni je v povprečju dosegal 4,6 točke in 4,4 skoka na obračun. Pred tem je igral za Cedevito Olimpijo, v Sloveniji pa je svojo pot začel pri Črnomlju, igral je še za Zlatorog in leta 2012 okrepil ljubljanski kolektiv, kjer je ostal tri sezone. Na tujem je med drugim zastopal še Gran Canario, Efes, Unicajo, Hapoel Jeruzalem, Crveno zvezdo, milansko Olimpio, Joventut in Bourg.

"Če gledam sezono, ki je za nami, bi lahko bila boljša predvsem v Eurocupu, imeli smo nekaj težav s poškodbami, izgubili smo tudi Yogija Ferrella. V ligi ABA pa, če bi bili na prvi tekmi finala proti Partizanu malo pametnejši, bi se vse lahko obrnilo drugače. Sam iskreno nisem bil navajen, da bom v vlogi drugega centra, celo življenje sem bil prva violina, zdaj je bilo drugače, prišel sem malce kasneje, se jim prilagodil, tako da sem zadovoljen, da se je sezona končala, kot se je, in da sem ostal zdrav," je dejal Omić, nekaj besed pa namenil tudi trenerju Andreju Žaklju, ki ga je vodil v zadnjem obdobju.

"Andrej ima svoj sistem, podoben kot Jurica Golemac, tako da sem se hitro prilagodil temu sistemu. Moraš spoštovati pravila in tudi na treningu je isto. Res živi za košarko 24 ur na dan in od vsakega košarkarja hoče maksimum. Tako da mislim, da bo v prihodnosti še veliko dosegel," je še dodal.

A zdaj je povsem osredotočen na izbrano vrsto. "V klubu si deset mesecev in pridejo tudi obdobja, ko se ne izide tako, kot treba, in so slabi trenutki. Reprezentanca pa je drugačna, v tem mesecu in pol daš vse, da bi le naredil dober rezultat. Morali bomo dobro trenirati in poslušati selektorja, narediti, kar bo rekel, in iti korak za korakom," je še sklenil 216 centimetrov visoki košarkar.

