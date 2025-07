Čeprav je za slovensko košarkarsko reprezentanco le nekaj dni priprav na letošnje evropsko prvenstvo, pa je doživela že dva huda udarca, potem ko je nenadejano in nepričakovano ostala brez članov milanske Olimpie Vlatka Čančarja in naturaliziranega Josha Neba, ki sta ob mnenju kluba odpovedala sodelovanje v izbrani vrsti. O nastali situaciji je ob ponedeljkovem večernem treningu za predstavnike sedme sile spregovoril tudi predsednik KZS Matej Erjavec.

"Rad bi ustvarjal pozitivno klimo in podprl fante, ki so tukaj, ne pa govoril o tistih, ki jih ni," je uvodoma ob velikem zanimanju slovenskih predstavnikov medijev s sicer precej kislim nasmeškom v Stožicah obelodanil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Tako njemu kot reprezentanci so se načrti ob začetku priprav podrli kot hišica iz kart. In čeprav so vsi še pred manj kot tednom dni pričakovali, da se bosta ob takem terminu v stoženski dvorani potila tako Vlatko Čančar kot Josh Nebo, sta oba pet pred dvanajsto po težavnih klubskih sezonah izbrano vrsto prekrižala.

Za obema sta, jasno, težki sezoni, polni poškodb, Čančar je po koncu poglavja v ZDA zamenjal klubsko sredino in se preselil v Milano, kjer bo v prihodnji sezoni združil moči z Nebom, ki je v podobnem scenariju bolj kot igri dneve v preteklem klubskem poglavju namenjal sanaciji poškodb. Kljub temu sta po besedah KZS oba vneto pričakovala zbor izbrane vrste in igranje na evropskem prvenstvu, a se je tik pred začetkom reprezentančne akcije zgodil nepričakovan preobrat v obliki kar dveh odpovedi.

"Ne vemo, kaj ti dve odpovedi pomenita, to bomo videli na evropskem prvenstvu, mogoče pa se bodo stvari pozitivno obrnile. Dejstvo je, da nas je vse skupaj malce presenetilo, je pa treba glede na njuni sezoni in dogajanje razumeti tako klub kot oba košarkarja, da se ne moreta udeležiti akcije," je dejal Erjavec.

Pogovori neuspešni

Z Milanom so se pogovarjali in pogajali. "A neuspešno, ker so v klubu povedali, da za oba ne bi radi videli, da igrata. Tega seveda ne morejo prepovedati, dejstvo pa je, da je ob pritisku na igralce razplet jasen. Košarkarje navsezadnje s klubi vežejo pogodbe, pa tudi pred tiste, ki so še brez pogodbe, so pred tem vedno postavljeni kakšni pogoji, kot v primeru Čančarja, in je oba košarkarja povsem mogoče razumeti. Oba sta bila poškodovana glavnino sezone in posledica je, da ne bosta v reprezentanci," je bil jasen predsednik KZS.

In kaj se je pravzaprav dogajalo? "Z Joshom smo bili prej v kontaktu in potrdil nam je, da bo zaigral. Potem pa, ko je to povedal Milanu, so mu iz kluba v grobem dejali, 'ne boš igral'. Zatem so nam iz kluba podali oceno njegovega zdravstvenega stanja, mi pa njim nazaj svoja opažanja, torej so se med sabo povezali zdravniki obeh taborov. Ostalo je pri tem, da si Milano ni želel, da bi Josh zaigral. Torej v Milanu so rekli, da ne priporočajo igranja, niso ga prepovedali. A Josh se je odločil tako, kot se je, kar je povsem razumljivo. Kar zadeva Čančarja, pa se je vse skupaj zgodilo tik pred zdajci, ko je podpisal pogodbo s klubom, za kar smo mu še čestitali, potem pa hitro ni bilo več toliko veselja. A na koncu koncev moram še enkrat poudariti, da razumem tako klub kot oba košarkarja," je povedal predsednik KZS.

Velika vrzel, odgovorov pa ni

Ob dveh odpovedih pomembnih akterjev je v zraku viselo predvsem vprašanje, kdo bo zapolnil nastalo vrzel, ki je zdaj še veliko večja kot prej. Pred poletnim zborom se je ob težavah Neba med sezono porajala tudi zamisel o novi naturalizaciji in iskanju nove moči, a so na KZS ob besedah Neba, da si želi vnovič obleči slovenski dres, namero hitro opustili.

"Ne obžalujem, da se nismo predhodno podali v lov za novo naturalizacijo, ker je, prvo kot prvo, Josh potrdil, da bo igral, kot drugo pa je bilo časovno okno res majhno." Fiba je namreč uvedla novo pravilo, da mora biti naturalizacija do potankosti z vso birokracijo opravljena vsaj 45 dni pred prvenstvom. "To pomeni, da bi morali do 15. julija vse urediti. Ob tem, da nam je Josh dejal, da bo igral, in to smo spoštovali. Ne želimo rušiti odnosov, tako da mi ni žal," je zatrdil Erjavec.

Kar zadeva košarkarje, ki so že naturalizirani, je nabor precej majhen. Jordan Morgan naj bi bil, po besedah selektorja Sekulića, tik pred koncem kariere, Mike Tobey je svojo pot v slovenskem dresu končal, Alen Omić pa že vse od leta 2016 ni bil del izbrane vrste. "To so vprašanja za selektorja," pa je glede sestave ekipe ponavljal Erjavec.

Ob tem v oči bodeta predvsem dejstvi, da se je ob trenutnem manku pod košem zaradi (ne)komunikacije s strani KZS za konec reprezentančne poti pred časom odločil Žiga Dimec. Lani pa se je hitro končala tudi pot Tobeyja, ki je še želel sodelovati v kvalifikacijah za olimpijske igre, pripotoval celo na priprave, a se je strokovni štab odločil za Neba in se članu Gran Canarie ekspresno odpovedal.

"Nimam občutka, da bi se ti dve zgodbi slabo zaključili. S Tobeyjem sva bila pred nekaj dnevi še v stiku, ampak ne v povezavi s košarko. Zamer ni, dal je ogromno za slovensko košarko. Živi na Kanarskih otokih, kjer ima družino. Če povem pošteno, ne vidim razloga, zakaj bi se še 'mučil', bi pa nam zagotovo prišel prav. Enako velja za Omića, a če še enkrat ponovim, to so vprašanja za selektorja," je še enkrat več poudaril Erjavec.

"Tudi kar zadeva Žigo Dimca, sem bil z njim v dobrem odnosu. Nisem povsem razumel, zakaj je moral svojo reprezentančno kariero končati prek medijev, a ga razumem. Kaj naj rečem, to niso stvari in vprašanja zame," je pripomnil Erjavec, na vprašanje novinarja Dnevnika, če si kot zlati reprezentant Dimec kljub vsemu ne bi zaslužil vsaj enega telefonskega klica, pa je Erjavec surovo odvrnil: "Nimam komentarja, povedal sem, kar sem želel, moje mnenje je, da se moramo osredotočiti na igralce, ki so tukaj in ki žrtvujejo poletje za Slovenijo, med njimi tudi Luka, in to je vse," je še dodal.

Mega poklicala Krofliča

Svojo pot na pripravah pa je sicer konec tedna predčasno končal tudi Urban Kroflič, ki se je pridružil pripravam Mege. "Mega nas je prosila, če bi ga lahko sabo vzeli na enega izmed pripravljalnih turnirjev, ker planira, da bo med nosilci igre v naslednji sezoni. Glede na to, da se je selektor z njim tudi pogovoril, smo se odločili, kot smo se. Urban je sicer eden tistih, ki najbolj zavzeto pridejo na reprezentančne akcije, in mu je bilo verjetno težko, a je treba tukaj razumeti tudi klub, sploh ob dejstvu, da ni nujno, da bi se Kroflič sploh uvrstil v dvanajsterico. Če bi se zgodile še kakšne dodatne poškodbe, pa je Kroflič ekipi na voljo, da vskoči kadarkoli bi bilo to potrebno," je situacijo obrazložil Erjavec.

Težko se je ob vsem skupaj znebiti občutka, da so klubi tisti, ki držijo monopol nad košarkarji. "Ob vsej tej situaciji moram še enkrat poudariti, da ne Nebo ne Čančar nista primera, pri katerih klub tega ne bi dovoljeval, ampak imajo za svoja priporočila košarkarjem svoje razloge, kar je ob težavah s poškodbami povsem razumljivo," je pojasnil Erjavec, glede posluha med reprezentancami in klubi pa dodal: "Fiba in evroliga sta dosegli dogovor, da bo že v novembru tako, da se tekmovanji ne bosta prikrivali in bodo reprezentancam na voljo tudi košarkarji iz evrolige. Po drugi strani pa klubi te igralce plačujejo in bodo uporabili vsa orožja, da jih bodo prepričali, da ostanejo pri njih, kar pomeni, da bodo odločitve v veliki meri slonele na igralcih," je še povedal.

In kako predsednik KZS ocenjuje trenutno zasedbo Slovenije? "To je najboljše, kar imamo, bomo pa videli, kako se bodo fantje najprej odrezali na pripravljalnih tekmah, pa potem seveda na prvenstvu, pri čemer je vsaka ekipa, ki se ji pridruži Luka Dončić, na koncu boljša, kot je brez njega," je še povedal Erjavec.

Seznam kandidatov za nastop na EP (16): Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić*, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka. *reprezentanci se bo pridružil v začetku avgusta, po napovedih 4. ali 5. 8.

