"Skrbi bodo do takrat, ko ne bodo vsi tukaj," je ob nepopolnem zboru reprezentance prejšnjo sredo sicer še v povsem mirnem in hladnokrvnem tonu dejal selektor Aleksander Sekulić, ki je imel pri tem v mislih predvsem člana milanske Olimpie Vlatka Čančarja in Josha Neba. Sekulić je zatem z izbrano vrsto iz Ljubljane odpotoval na Roglo, kjer je reprezentanca opravila prvi del priprav.

Da so skrbi slovenskega selektorja več kot upravičene, je bilo prvič jasno v soboto, ko je sledil prvi hladen tuš. Takrat je Košarkarska zveza Slovenije uradno sporočila, da del reprezentance letošnje poletje ne bo Čančar. Ta je po sezoni, zaznamovani s poškodbami v dresu Denverja, novo sredino našel pri evroligaškem Milanu, kjer pa so v veri dobrih priprav na novo klubsko sezono ob Primorčevo udejstvovanje na čelu s trenerjem Ettorjem Messino v izbrani vrsti postavili stop znak.

Že pred Nebom je sodelovanje odpovedal Vlatko Čančar. Foto: Guliverimage

Seznam kandidatov za nastop na EP (16): Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić*, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka. *reprezentanci se bo pridružil v začetku avgusta

Po Čančarju odpovedal še Nebo

Ob tem so že pred tem podobna bojazen in namigovanja, da letos ne bo našel poti v Slovenijo, veljala pri Nebu, čeprav je bilo dolgo časa obljubljeno, da bo del reprezentance od drugega cikla naprej. Tudi za Američanom s slovenskim potnim listom je sezona številnih poškodb in težav, ki jim ni bilo videti konca, kljub temu pa naj bi si med sezono Američan želel poletja v slovenski izbrani vrsti in velikem tekmovanju. A tudi ta zgodba je ostala brez srečnega konca, saj Nebo v letošnjem poletu ne bo pomagal slovenski reprezentanci, ki je tako ostala brez dveh izredno pomembnih členov. "Josh je imel res veliko težav s poškodbami. Verjamem, da je imel ogromno pomislekov tudi njegov klub iz Milana, kar smo začutili v komunikaciji z njimi," je že pred zborom z nekaj negotovosti v intervjuju dejal Sekulić, zdaj pa so te negotovosti pretvorile v odpoved.

"Na žalost sta odpadla tako Nebo in Čančar. Pritiski s strani kluba so bili takšni in drugačni, tako da sta morala oba igralca odpovedati sodelovanje. To pomeni, da bomo morali brez njiju naprej. Druge tu ni, nadomestiti se ju ne da. Vse se je zgodilo zelo pozno, v nepravem trenutku, tako da smo bili postavljeni pred dejstvo in hkrati pred en nov izziv. Ostali smo brez dveh pomembnih členov," je ob začetku drugega cikla kvalifikacij dejal Sekulić. "Z obema sem govoril, ne bi šel v podrobnosti, stvari so takšne kot so, oba sta si želela priti. To sta oba jasno izrazila že prej, ko sem govoril z njima, a so bili pritiski taki, da sta se morala preprosto odreči reprezentanci."

"Gotovo je to za nas velik udarec. Morali se bomo sprijazniti s to situacijo, za vse nas, tako štab kot izbrano vrsto, je to izziv. Morali bomo hitro reagirati. Potiho smo razmišljali o opciji, da enega od obeh ne bi bilo. Zdaj se je zgodilo, da smo ostali brez obeh, tako da bomo morali še malce bolj improvizirati."

Aleksander Sekulić ima že na začetku priprav nemalo skrbi in težav. Foto: FIBA

Delo prvega moža slovenske izbrane vrste in strokovnega štaba je zdaj še dodatno oteženo. Na pripravah v Ljubljani se trenutno mudi 15 košarkarjev. Poleg Čančarja in Neba se je namreč selektor ob koncu cikla na Rogli zaradi podobnih razlogov kot pri Čančarju in Nebu ter željam Mege zahvalil Urbanu Krofliču, po obveznostih v ZDA pa se bo v začetku avgusta reprezentanci pridružil še Luka Dončić. Že pred začetkom priprav sta reprezentanco sicer prečrtala Jaka Blažič in Žiga Samar, že prej je zaradi (ne)komunikacije z vodstvom reprezentance svojo pot v dresu z državnim grbom z grenkim priokusom sklenil Žiga Dimec.

Velikanska vrzel pod obročema

Če je bila pred začetkom priprav največja skrb reprezentance vrzel pod obema košema, je ta zdaj še toliko večja. Trenutno sta na položaju centra le še neizkušena Žiga Daneu in Robert Jurković. Še večje vprašanje se postavlja ob morebitni rešitvi položaja naturaliziranega košarkarja, ki bi ga moral zasesti Nebo. Ob tem možnosti ni veliko, Mike Tobey je svojo pot za Slovenijo končal. Tu sta kot morebitni možnosti, vsaj na papirju, ostala le še Jordan Morgan, ki je imel v zadnjem obdobju nemalo težav s poškodbami, in Alen Omić, ki je nazadnje za Slovenijo igral leta 2016.

Alen Omić Foto: Budućnost VOLI/Filip Roganović

Že v mesecih pred reprezentančno akcijo so se sicer na Košarkarski zvezi Slovenije pogovarjali o morebitni novi naturalizaciji, a so v veri, da bo to mesto zasedel Nebo, in tudi nekoliko ob pomanjkanju času za urejanje birokracije nato to zamisel opustili. "O tem smo se veliko pogovarjali, a ko smo dobili potrditev, da je Josh nared in želi igrati, smo se potem zavestno odločili, da ne bomo iskali alternative, ker to v danem trenutku ne bi bilo optimalno," je za Sportal pretekli teden dejal Sekulić, ki je nato prejel dve boleči košarici, zdaj pa ga čaka ogromno dela v iskanju (ne)mogočih odgovorov.

"Za novo naturalizacijo časa ni. Za zdaj ostajamo v zasedbi, kakršna je zdaj, se bomo pa v kratkem odločili, kako naprej. A mislim, da moramo verjeti in zaupati tudi fantom, ki so tukaj. Za nekatere je ta priložnost prišla prvič in bomo videli, kako bo to videti. Že v startu sem poskušal vzdrževati kontakte z obstoječimi naturaliziranimi košarkarji. Po mojih informacijah bo Morgan končal kariero, Tobey je zaključil pot v slovenskem dresu, reprezentanca ga ne zanima več," je razložil Sekulić, na vprašanje, če v poštev ne pride niti Omić, pa dejal: "Za zdaj ne."

Kljub obema zaušnicama v reprezentanci ostajajo optimistični. "Za nami je fantastičen prvi cikel. Ne samo, da je bila motivacija prava, ustvaril se je tudi moštveni duh, da smo bili polni optimizma. Mogoče smo zdaj malce zagrenjeni, a imamo fante, ki jim je treba zaupati in dati priložnost ter verjeti vanje. Tudi oni bodo morali slej ali prej sprejeti odgovornost in zdaj je tu ena lepa priložnost, da to storijo," je dejal Sekulić, ki je na vprašanje v šaljivem podtonu, ali bo Luka Dončić res prišel v reprezentanco, v smehu odgovoril: "Pri Luki ni te bojazni. Zdaj ima še obveznosti v ZDA, ki jih ne more prestaviti, predvidevamo, da bo z nami 4. ali 5. avgusta," je še sklenil Sekulić.

