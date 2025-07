Zdaj že nekdanji košarkar Denver Nuggets v ligi NBA Vlatko Čančar je selektorja Aleksandra Sekulića in vodstvo slovenske reprezentance obvestil, da se po sezoni, v kateri se je ukvarjal s poškodbo kolena, ne bo udeležil letošnje reprezentančne akcije in evropskega prvenstva. Ob podpisu pogodbe z milansko Olimpio so mu novi klubski delodajalci pripravili program dela, ki ga bo izvajal v pripravah pred začetkom nove sezone. Reprezentanca bo priprave nadaljevala tudi brez mladega reprezentanta Urbana Krofliča. Že pred tem sta nastop odpovedala dva pomembna igralca, Jaka Blažič in Žiga Samar.

Reprezentanca na pripravah še čaka Luko Dončića in Josha Neba.

Slovenska moška reprezentanca je na Rogli zaključila prvi del priprav na EuroBasket. Fantje se zdaj selijo v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali s treningi – tokrat brez Urbana Krofliča in Vlatka Čančarja.

Vlatko je reprezentanci sporočil, da po težki sezoni, kjer se je večinoma… pic.twitter.com/JgH5pAvDMt — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 26, 2025

Seznam kandidatov za nastop na EP (17):

Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Trenerski štab bo imel zdaj še težko nalogo. Foto: Aleš Fevžer Uvodni dnevi na Rogli so minili v delovnem vzdušju, so še sporočili s KZS. Treningi so bili namenjeni osvežitvi telesne pripravljenosti, kar nekaj časa pa je bilo prav tako namenjenega uigravanju tehničnih ter tudi že taktičnih zamislic strokovnega štaba. Od ponedeljka naprej se bo ekipa z nekaj vmesnimi postanki vse do odhoda na prvenstvo pripravljala v Ljubljani. V Katovice bo odpotovala 25. avgusta.

"Občutki ob začetku priprav so odlični. Vedno se je zelo lepo dobiti s fanti iz reprezentance. V uvodnem ciklu priprav je bilo največ poudarka namenjenega fizični pripravi. Skozi različne vaje z žogo smo veliko časa na treningih namenili predvsem teku. Verjamem, da smo osvežili pripravljenost ter postavili temelje za nadaljnje delo. Tako bo že v naslednjem tednu vse skupaj veliko lažje," je povedal Rok Radović.

Evropsko prvenstvo bo med 27. avgustom in 14. septembrom potekalo v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi. Slovenija bo igrala v skupini D skupaj z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom.

Slovenska reprezentanca bo med pripravami na EuroBasket odigrala šest prijateljskih tekem. Domačim gledalcem se bo predstavila 8. avgusta ob 20.15 v Stožicah proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem ter 19. avgusta ob 20. uri prav tako v Ljubljani proti Veliki Britaniji.