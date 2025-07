"Je drugače, motiviran sem, hočem, da bo moja zadnja zgodba čim boljša," je ob zboru izbrane vrste v mikrofone številčne zasedbe predstavnikov sedme sile poudaril 33-letni Edo Murić, pred katerim je še zadnje "delovno" poletje v njegovi košarkarski karieri. "Želim se posloviti v čim boljšem slogu ter potem mlajšim prepustiti mesto, da se bodo še oni borili za Slovenijo in imeli to čast," je še dodal izkušeni slovenski košarkar.

Kot vedno dobro razpoloženi in zgovorni Ljubljančan je tudi tokrat visoko motiviran, še posebej ob spominu na zadnji EuroBasket, ko je Slovenija nepričakovano izpadla proti Poljski v četrtfinalu prvenstva. "Trenutno je naša prioriteta, da se čim bolje pripravo. Videti je, da je usoda hotela, da se odpravimo na Poljsko, ki nam je na zadnjem EuroBasketu zadala boleč udarec, tako da bo to še dodatna motivacija. Gremo stopničko po stopničko, prvi del priprav bo zagotovo najtežji, potem nas čaka nekaj pripravljalnih tekem, tako da upam, da naredimo lepo in uspešno poletje," je dejal Murić.

Mentor mlajšim

33-letni košarkar je že nekaj časa v reprezentanci pravi mentor mlajšim košarkarjem, ki jim vselej nesebično priskoči na pomoč z nasveti. Tudi letos bo enako, veselijo pa ga dosežki mlajših reprezentanc, predvsem zasedbe do 19 let, ki je na preteklem svetovnem prvenstvu osvojila zgodovinsko bronasto odličje.

"Če vam iskreno povem, če bi me vprašali pred tremi, štirimi leti, bi vam rekel, da podmladka ni, zdaj pa jih je res veliko. Na tem mestu bi mlajšim fantom tudi čestital za vse uspehe na prvenstvih mlajših kategorij, zato bom tudi lažje zapustil reprezentanco, ker vem, da je v dobrih rokah, jaz pa bom vedno tukaj za njih," je prepričan Murić.

"Pričakujem, da nam bodo pomagali z energijo, da se bodo borili in da se bodo podredili ekipi in storili tisto, kar bo želel štab. Ni treba, da so kaj posebnega, potrebujemo vojake, da se borijo, in to je vse. Sam sem tu v vlogi mentorja, lepo mi je, ko vidim, da mlajši upoštevajo moje mnenje, sam sem jim vedno na voljo. Vemo, da je, ko si mlad, najtežje, da so prisotne napake, zato je pomembno, da smo jim na voljo," je še dodal.

"Luka? Če bi se vprašalo njega, bi zagotovo prišel že prvi dan."

Slovenci se na Rogli še ne pripravljajo v popolni zasedbi, saj manjkajo Luka Dončić, Vlatko Čančar in Josh Nebo. Še posebej neučakano večina pričakuje Luko Dončića. "Če bi se vprašalo njega, bi zagotovo prišel že prvi dan, a pravila so pravila in verjamem, da bo prvi dan, ko bo lahko z nami, tu. O tem ne dvomimo in vsi komaj čakamo, da se priključi. Velik del naše igre sloni na njem in prej kot je z nami, lažje je za nas," je dejal Murić.

"Nikakor ne smemo njegove prisotnosti jemati kot nekaj samoumevnega, ker za Slovenijo žrtvuje res veliko časa. Sam vem, koliko časa se že pripravlja in koliko dela. On ve, da smo mu vsi hvaležni, zdaj pa je pomembno, da naredimo tisto, kar ljudje od nas pričakujejo, in da damo vse od sebe ter poskusimo priti čim višje," je še dodal Murić, ki je z Dončićem poleti preživel kar nekaj časa, med drugim sta pogosto v Tivoliju igrala tudi padel.

"Za zdaj je Luka še boljši, ampak jaz bom zdaj veliko v Tivoliju, tako da se bo zgodba hitro obrnila," je v smehu razlagal 33-letni košarkar, ki se je s tem obrnil tudi proti svojemu novemu klubskemu izzivu, saj bo v novi sezoni oblekel dres Ilirije, potem ko je po koncu sezone sklenil sodelovanje s špansko Lleido.

"Že lani po poškodbi sem treniral z njimi, ekipa mi je bila že takrat zelo všeč, zagotovo sem imel drugačne cilje, hotel sem se vrniti na najvišjo raven in potem je prišla ponudba iz lige ACB. Vsi vemo, kaj ta liga pomeni v evropski košarki, in sem jo sprejel. Na koncu sem videl, da sem se bolje počutil v ekipi Ilirije, imeli smo nekaj posebnega in to se je tudi videlo na koncu, ko jih je timski duh pripeljal v ligo ABA. Ves čas smo bili tudi v stiku, tako da sem se na koncu odločil, da podpišem z njimi dolgoletno pogodbo in dam v teh preostalih letih vse temu klubu in jim pomagam priti čim višje."

"Vesel sem, da sem spet v Ljubljani, tukaj najraje igram, imel sem to čast, da sem bil član Cedevite Olimpije, zdaj sem v Iliriji, doma je najlepše. Pretehtal mi je standard življenja, starejši sin gre v šolo, tako da sem vesel, da se nam je uspelo z Ilirijo dogovoriti, da bom lahko doma in počel tisto, kar počnem najraje. Sam sebi ničesar več ne dokazujem, morda da spadam v višji kakovostni razred, tu sem, da se dokažem, to me osrečuje in tudi zato sem se odločil, kot sem se," je še dodal Murić.

Ta je s 93 uradnimi nastopi na vrhu lestvice slovenskih košarkarjev, na teh je dosegel 503 točke. Upa, da bo poleti to bero še izboljšal, sploh glede na svojo pripravljenost, ki je v primerjavi z lanskimi kvalifikacijami za olimpijske igre, ko se je vračal po težki sezoni, na povsem drugačni ravni.

"To poletje je veliko boljše, upam, da se bo to poznalo tudi v igri. Ničesar nočem obljubljati, si na ta način povzročati pritiska, a sem veliko bolje pripravljen, tudi v sezoni sem pokazal, da sem imel kar dobro formo, in upam, da se bom zdaj čim bolje pripravil najprej na prvenstvo, potem pa še na sezono," je še sklenil Murić.

