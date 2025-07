Kot strela z jasnega je konec tedna prišla informacija, da bo Marcus Smart sklenil sodelovanje z Los Angeles Lakersi. Ta se je dogovoril za odkup pogodbe s klubom Washington Wizards, z LA Lakersi pa sklenil dvoletno pogodbo v vrednosti 11 milijonov dolarjev (10,1 milijona evrov). Že takrat je ESPN poročal, da naj bi prav zvezdnik ekipe Lakersov Luka Dončić stopil v stik s Smartom in mu dal jasno vedeti, da želi igrati s košarkarjem njegovega kova. Zdaj je to jasno in glasno potrdil tudi Smart.

"Bil sem na treningu, ko me je klical agent in mi rekel, da ga je poklical Luka Dončić. Odvrnil sem: 'Ja, seveda.' In naslednji dan se je zgodilo isto, Luka je klical še enkrat. Ni bilo več pomislekov, vse je postalo realno. To mi je pomenilo res veliko in je bilo ključno, da sem se odločil za Lakerse. Zdaj sem res vesel, da sem tukaj," je pojasnil Smart. Dodal je, da pred tem poletjem z Luko nista imela kakšnega posebno prijateljskega odnosa, sta se pa vedno spoštovala kot tekmeca. "Vedno je bilo tako," je razkril.

Marcus Smart checking in 🗣️ pic.twitter.com/5Y08O3Cy9f — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 23, 2025

Nekdanji član moštva Boston Celtics bo zdaj oblekel dres Lakersov, za katere meni, da jim lahko pomaga predvsem s svojo raznolikostjo v obrambnih nalogah. "Ko te pokliče nekdo, kot je Luka, ti pove svoje namere in te vpraša, ali si želiš biti del nečesa posebnega, reče, da si želi tukaj zgraditi nekaj posebnega, to pove vse. In to, da je Luka rekel, da si želi moje pomoči, mi pomeni res ogromno. Proti Luki sem večkrat igral kot tekmec, vem, kakšen je Luka Magic. In to, da bova zdaj na isti strani, da bova tekmovala za isto stvar, mi pomeni res veliko," je o Dončiću še povedal Smart.

"LeBron in Luka? Velikana z največjim košarkarskim IQ."

Spregovoril je tudi o priložnosti, da na parketu zaigra skupaj z Jamesom in Dončićem. "To sta dva od najboljših v naši igri. Dva velikana z največjim košarkarskim IQ, kar sem jih kdaj videl v tej eri." Ob tem upa, da bo tudi sam pomemben mozaik pri kovanju uspeha. "Želim si prinesti intenzivnost v obrambi, ki jo imam, vem, da sem dober branilec. Hkrati lahko prispevam veliko s svojim vodenjem, svojim košarkarskim znanjem in tem, da sem to, kar sem bil že v preteklosti. Glavni cilj je vedno osvojitev naslova in kje drugje to storiti kot tukaj?" je dodal Smart.

Marcus Smart talks about Luka Doncic’s efforts to recruit him to L.A. He said prior to this summer, they didn’t have a relationship beyond mutual respect as competitors: “It was always flowers” pic.twitter.com/4k4KPi3tQu — Dave McMenamin (@mcten) July 22, 2025

Ameriški košarkar je bil trikrat v svoji karieri uvrščen v najboljšo obrambno peterko lige. 31-letnega in 191 centimetrov visokega branilca so leta 2014 na naboru kot šestega izbrali Boston Celtics. V sezoni 2021/22 je prejel priznanje za najboljšega obrambnega košarkarja leta, postal je šele šesti branilec v ligi NBA, ki mu je uspel takšen dosežek. Trikrat je bil uvrščen tudi v najboljšo obrambno peterko sezone.

V letih od 2014 do 2023 je bil član Bostona, s katerim se je leta 2022 zavihtel v finale lige NBA. Leta 2023 je postal član Memphis Grizzlies, v začetku letošnjega februarja pa je bil kot del menjave treh ekip iz zasedbe Grizlijev poslan k Washington Wizards. V vsej letošnji sezoni je odigral 34 tekem, na katerih je v povprečju dosegal devet točk in 3,2 asistence na srečanje. V zadnjih dveh sezonah je zaradi težav s poškodbami sicer skupno odigral le 54 tekem.

A Smart je po zadnjih dveh sezonah, po katerih je bil zelo razočaran, dejal, da je motiviran in da ima "še veliko v rezervoarju". V Los Angelesu se je pridružil trem novim okrepitvam Lakersov, centru DeAndreju Aytonu, Jaku LaRavii in Adouju Thierju, izbranemu v drugem krogu nabora.

