Jonas Valančiunas v ligi NBA igra od leta 2012. Sedem sezon je bil član Toronto Raptors, nato krajši čas Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans in na začetku pretekle sezone Washington Wizards. Februarja so ga zadnji poslali v Sacramento Kings, ti pa na začetku julija v Denver Nuggets v zameno za Daria Šarića. Čeprav ima še enoletno pogodbo za deset milijonov ameriških dolarjev, so takoj vzniknile govorice, da ga v Denver ne bo in da želi nazaj v Evropo.

"Rad bi razblinil vse dvome o svoji prihodnosti," je zdaj pojasnil litovski center, ki je v svoji najboljši sezoni (2018/2019) povprečno na tekmo dosegal 19,9 točke in imel 10,7 skoka. "Zanimala me je ideja, da bi igral za Panathinaikos, bližje domu. A to bo moralo počakati. Spoštoval bom svojo pogodbo in to sezono igral za Nuggets. Dal bom vse, da se bomo borili za prvaka." Denver je v pretekli sezoni izpadel v drugem krogu končnice, ko jih je na sedmi tekmi premagala Oklahoma City Thunder, poznejši prvak. Valančiunas bo Denverjev adut s klopi, da bo Nikola Jokić dobil nekaj več minut odmora na posameznih tekmah.