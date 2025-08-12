Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Torek,
12. 8. 2025,
9.16

Torek, 12. 8. 2025, 9.16

31 minut

Huda prometna nesreča pri Zagrebu: trčilo pet avtomobilov in tovornjak s cisterno

R. K.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na avtocesti A3 nastaja zastoj.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na avtocesti A3 nastaja zastoj.

Foto: Hrvatski autoklub (HAK)

Nekaj po tretji uri zjutraj se je na avtocesti blizu Rugvice v smeri Zagreba zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi tovorno vozilo s cisterno in pet osebnih avtomobilov. Ena oseba je izgubila življenje, še štiri so poškodovane, poročajo hrvaški mediji.

Odsek avtoceste A3 med izvozoma Zagreb – vzhod in Rugvica v smeri Bregane je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče popolnoma zaprt, nastajajo zastoji.

Po prvih informacijah je avtomobil znamke BMW stal na odstavnem pasu, ko je vanj trčil tovornjak s cisterno. Po trčenju je tovornjak prebil zaščitno ograjo na levem voznem pasu. Avtomobil z nemško registrsko oznako se je tovornjaku izognil, medtem ko je vozilo znamke Volvo trčilo v tovornjak. Po neuradnih informacijah naj bi voznik tega osebnega vozila izgubil življenje. Kako resne so poškodbe preostalih udeleženih v nesreči, za zdaj še ni znano. Vse so prepeljali na zdravljenje v zagrebško bolnišnico. 

Na kraj nesreče je prispelo več reševalnih služb in policija. Intervencijske službe si prizadevajo čim prej odpraviti posledice prometne nesreče. 

"Vodstvo in delavci hrvaških avtocest sočustvujemo z družino pokojnika in izražamo sožalje. Poškodovanim želimo hitro okrevanje," so navedli v avtocestnem podjetju Hrvatske autoceste (HAC).

Namestnik državnega tožilca je na kraju nesreče, preiskava še poteka. 

