Trčenje avtobusa v Stockholmu po mnenju policije verjetno nenamerno

Petkovo trčenje avtobusa v vrsto čakajočih na avtobusni postaji v središču Stockholma je bilo verjetno nesreča, je danes sporočila švedska policija. V incidentu so umrli trije ljudje, trije pa so bili poškodovani.

"Glede na dokaze, ki smo jih zaenkrat preučili, vključno s pričevanji in fotografijami, ni dokazov, da bi bil incident nameren," je predstavnik policije povedal francoski tiskovni agenciji AFP.

Voznika avtobusa so aretirali zaradi suma nenamernega uboja, trenutno pa je hospitaliziran, je dejal predstavnik policije.

Po poročanju švedskih medijev si je voznik nameraval vzeti odmor, ko je prišlo do nesreče. Že v petek so mediji poročali, da naj avtobus v času nesreče ne bi bil v obratovanju in da na njem ni bilo potnikov.

Ena izmed prič je za švedski časopis Expressen povedala, da so videli avtobus, ki je vozil z veliko hitrostjo in ni poskušal zavirati.