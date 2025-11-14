V prestolnici Švedske se je zgodila tragična prometna nesreča avtobusa, v kateri je umrlo več ljudi, še nekaj pa je ranjenih, poroča agencija Reuters. Avtobus je trčil v avtobusno postajo, kjer je stalo več čakajočih, policija pa je nesrečo opredelila kot uboj iz malomarnosti, navaja BBC.

Nesreča se je zgodila okoli 15. ure na ulici Valhallavägen v švedski prestolnici. Policija je v izjavi sporočila, da je bil incident opredeljen kot uboj iz malomarnosti, medtem ko števila, spola ali starosti vpletenih v nesrečo še ne komentirajo. Voznika avtobusa so aretirali in začeli rutinsko preiskavo uboja. Po zaslišanju se bodo odločili, ali ga bodo izpustili ali pridržali, je pojasnila tiskovna predstavnica policije Nadya Norton.

Priča, ki ima trgovino na ulici, kjer se je zgodila nesreča, je za javni medij SVT povedala, da je avtobus trčil v drog pred avtobusno postajo, nato pa je več ljudi v joku priteklo v trgovino. V nesreči je bil udeležen dvonadstropni avtobus podjetja Transdev, ki ni bil v obratovanju.

S fotografij, ki so jih objavili lokalni mediji, je razvidno, kako reševalci pomagajo ljudem, ujetim pod avtobusom.

‼️🇸🇪 – Central Stockholm, Sweden



A public bus just rammed a bus stop at Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm. Several ppl killed as it hit the bus shelter, acc to the police.



The bus driver was arrested and the incident is being investigated as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/SsSNq0rzkK — David Roth-Lindberg (@RothLindberg) November 14, 2025

"Vzroka za nesrečo še ne poznamo, a trenutno so moje misli predvsem s tistimi, ki so bili prizadeti, in njihovimi družinami," je v objavi na omrežju X zapisal švedski premier Ulf Kristersson.