Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
7. 11. 2025,
14.41

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kriminaliteta Skandinavija kriminal Švedska

Petek, 7. 11. 2025, 14.41

5 minut

Na Švedskem več kot 17 tisoč aktivnih članov kriminalnih tolp

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Streljanje Švedska | Po podatkih iz poročila večina aktivnih kriminalcev v državi živi v treh velikih mestnih regijah – Stockholmu, Göteborgu in Malmöju. 81 odstotkov jih je izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov. 94 odstotkov je moških, približno vsak 20. pa je mladoleten. | Foto Reuters

Po podatkih iz poročila večina aktivnih kriminalcev v državi živi v treh velikih mestnih regijah – Stockholmu, Göteborgu in Malmöju. 81 odstotkov jih je izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov. 94 odstotkov je moških, približno vsak 20. pa je mladoleten.

Foto: Reuters

Približno 67.500 ljudi na Švedskem ima povezave s kriminalnimi tolpami, od tega jih je 17.500 aktivnih članov tolp, preostalih 50 tisoč pa je povezanih z njimi, je ob današnji predstavitvi poročila o stanju na tem področju sporočila švedska policija.

Skandinavska država z nekaj manj kot 11 milijoni prebivalcev se že več kot desetletje bori proti naraščanju nasilnih kriminalnih dejanj, povezanih s kriminalnimi mrežami. Na javnih krajih skorajda dnevno prihaja do streljanj in bombnih napadov, povezanih z maščevanjem in bojem za prevlado na trgu z drogami.

V državi še vedno preveč ljudi, povezanih s kriminalnimi tolpami

Načelnica švedske policije Petra Lundh je ob današnji predstavitvi poročila izpostavila, da imajo v državi še vedno "preveliko skupino ljudi, ki so bodisi aktivni člani kriminalnih tolp bodisi so z njimi povezani".

Policija si intenzivno prizadeva za boj proti temu, a da bi ustavili novačenje novih članov v tolpe, je potrebno ukrepanje tudi v drugih delih družbe, od vrtcev preko šol do socialnih služb, je po poročanju tujih tiskovni agencij poudarila načelnica.

Po njenih besedah je namreč policija v zadnjih letih povečala število kazenskih pregonov, vendar samo tako kaznivih dejanj ni mogoče odpraviti. "Namesto tega jih moramo tudi preprečiti že v zgodnji fazi," je dejala.

Največ aktivnih kriminalcev živi v treh velikih mestnih regijah

Po podatkih iz poročila večina aktivnih kriminalcev v državi živi v treh velikih mestnih regijah – Stockholmu, Göteborgu in Malmöju. 81 odstotkov jih je izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov. 94 odstotkov je moških, približno vsak 20. pa je mladoleten.

Boju proti kriminalu se je zavezala desna vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki je na položaju od leta 2022. Med drugim je policiji podelila širša pooblastila, načrtuje pa tudi znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja s 15 na 13 let in vzpostavitev posebnih mladinskih oddelkov v zaporih.

slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Roma napadla dijaka, ki je pristal na urgenci. "Eden ga je držal za vrat, drugi tepel."
pobegli kriminalec, Nemčija, Leipzig, psihiatrična klinika
Novice Nevaren kriminalec pobegnil iz psihiatrične bolnišnice. Bojijo se, da bo uresničil grožnjo.
Blaž Kovačič Mlinar
Novice Šutarjev zakon po oceni pravnih strokovnjakov ustavnopravno vprašljiv
kriminaliteta Skandinavija kriminal Švedska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.