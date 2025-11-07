Približno 67.500 ljudi na Švedskem ima povezave s kriminalnimi tolpami, od tega jih je 17.500 aktivnih članov tolp, preostalih 50 tisoč pa je povezanih z njimi, je ob današnji predstavitvi poročila o stanju na tem področju sporočila švedska policija.

Skandinavska država z nekaj manj kot 11 milijoni prebivalcev se že več kot desetletje bori proti naraščanju nasilnih kriminalnih dejanj, povezanih s kriminalnimi mrežami. Na javnih krajih skorajda dnevno prihaja do streljanj in bombnih napadov, povezanih z maščevanjem in bojem za prevlado na trgu z drogami.

V državi še vedno preveč ljudi, povezanih s kriminalnimi tolpami

Načelnica švedske policije Petra Lundh je ob današnji predstavitvi poročila izpostavila, da imajo v državi še vedno "preveliko skupino ljudi, ki so bodisi aktivni člani kriminalnih tolp bodisi so z njimi povezani".

Policija si intenzivno prizadeva za boj proti temu, a da bi ustavili novačenje novih članov v tolpe, je potrebno ukrepanje tudi v drugih delih družbe, od vrtcev preko šol do socialnih služb, je po poročanju tujih tiskovni agencij poudarila načelnica.

Po njenih besedah je namreč policija v zadnjih letih povečala število kazenskih pregonov, vendar samo tako kaznivih dejanj ni mogoče odpraviti. "Namesto tega jih moramo tudi preprečiti že v zgodnji fazi," je dejala.

Največ aktivnih kriminalcev živi v treh velikih mestnih regijah

Po podatkih iz poročila večina aktivnih kriminalcev v državi živi v treh velikih mestnih regijah – Stockholmu, Göteborgu in Malmöju. 81 odstotkov jih je izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov. 94 odstotkov je moških, približno vsak 20. pa je mladoleten.

Boju proti kriminalu se je zavezala desna vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki je na položaju od leta 2022. Med drugim je policiji podelila širša pooblastila, načrtuje pa tudi znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja s 15 na 13 let in vzpostavitev posebnih mladinskih oddelkov v zaporih.