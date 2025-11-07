Šutarjev zakon po oceni pravnih strokovnjakov ustavnopravno vprašljiv

Predlog Šutarjevega zakona po opozorilih pravnih strokovnjakov odpira resna vprašanja o spoštovanju načela vladavine prava, sorazmernosti in delitve oblasti. Najbrž gre za najbolj problematičen zakon po letu 1991, opozarja odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. V odvetniški zbornici se medtem zavzemajo za dosledno izvajanje obstoječih predpisov.

Šutarjev zakon pomen premik proti modelu t. i. krizne zakonodaje brez formalne razglasitve izrednega stanja, v odzivu za STA ugotavlja odvetnik in strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar. "Čeprav posamični ukrepi zasledujejo legitimen cilj varnosti, številni od njih presegajo meje, ki jih dopušča ustava," opozarja.

Zakon po njegovi oceni sistematično zmanjšuje sodni nadzor, krepi diskrecijo izvršilne oblasti in relativizira načelo sorazmernosti. Če bi bil sprejet v trenutni obliki, bi bil zelo verjetno predmet ustavne presoje, "saj posega v jedro ustavne ureditve in v temelje pravne države, kot sta jih oblikovala ustava in ustavno sodišče," ugotavlja Kovačič Mlinar.

Med ustavnopravno tveganimi rešitvami izpostavlja možnost vstopa policije v stanovanja brez sodne odredbe, kadar je to neizogibno potrebno za zaseg orožja.

Opozarja na izjemo od ustavne zaščite nedotakljivosti stanovanja

"Čeprav je namen ukrepa omejen, gre za izjemo od ustavne zaščite nedotakljivosti stanovanja," opozarja. Merilo "neizogibne potrebnosti" je po njegovem mnenju nejasno, odločitev pa je prepuščena policiji brez predhodnega sodnega nadzora, dodaja.

Med ustavno vprašljivimi ukrepi izpostavlja tudi predlog varnostnih akcij, katerih namen je preprečevanje in odkrivanje hujših kršitev javnega reda kaznivih dejanj in hujših prometnih prekrškov, ter predlog tehničnega nadzora t. i. varnostno tveganih območij z videonadzorom, avdiosnemanjem in optično prepoznavo registrskih tablic.

Ukrep varnostnih akcij, ki policiji omogoča zapore območij za preglede oseb za obdobje do šest ur, po njegovi oceni pomeni poseg v ustavno zagotovljeno svobodo gibanja, prav tako ukrep ni vezan na sodno odredbo, temveč ga odredi generalni direktor policije, "kar pomeni prenos odločanja o omejitvi pravic iz sodne v izvršilno vejo oblasti", opozarja. Z vidika načela sorazmernosti gre po njegovi oceni tudi za pretiran ukrep, saj za začasno izboljšanje javne varnosti odpira prostor za množične in preventivne omejitve gibanja.

Definicija varnostno tveganih območij je po njegovi oceni široka in nedoločna. Ker ukrep odredi policija brez sodne odredbe, gre tudi za poseg v ustavni pravici do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, opozarja.

Kritičen tudi do predloga tehtanja in uporabe nedovoljeno pridobljenih dokazov

Kritičen je tudi do predloga, ki prinaša možnost tehtanja in uporabe nedovoljeno pridobljenih dokazov v primerih najhujših kaznivih dejanj. Po oceni Kovačič Mlinarja bi takšna ureditev omogočila legalizacijo dokazov, pridobljenih z nezakonitim delovanjem organov pregona, in je v nasprotju z ustaljeno prakso ustavnega in vrhovnega sodišča.

"Gre za nevaren premik od načela pravne države in poštenega postopka, saj od zdaj ne bo sankcij za nezakonito postopanje organov preiskovanja in pregona pri pridobivanju dokazov," ugotavlja. Tako bodo lahko na primer dopustna tudi nezakonita prisluškovanja in izsiljena priznanja za hujša kazniva dejanja, kar je po njegovi oceni izredno nevarno "in v naši pravni kulturi nikoli videno".

Med ustavno vprašljivi izpostavlja tudi predlog, po katerem bi lahko vrhovno sodišče pri najhujših kaznivih dejanjih pripor podaljšalo za največ eno leto, tako bi skupaj trajal največ tri leta. Tak predlog po njegovem mnenju med drugim posega v ustavno pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

Kritičen pa je tudi do predlagane izvršbe na socialne prejemke za izterjavo glob, če je posameznik v dveh letih trikrat povzročil neizvršljive izvršbe. Po njegovi oceni gre za sistem kaznovanja revščine, ki neposredno posega v ustavni pravici do socialne varnosti in načelo socialne države, takšna ureditev uvaja tudi "kolektivne učinke, saj prizadene tudi družinske člane in spodkopava namen socialnih transferjev", opozarja.

Kot ustavno vprašljivo Kovačič Mlinar izpostavlja tudi širitev pooblastil Fursa za začasni zaseg premoženja

Med ustavno vprašljivo izpostavlja tudi širitev pooblastil Fursa za začasni zaseg premoženja ob znatnem razkoraku med dohodki in premoženjem. Ta ukrep po njegovi oceni temelji na subjektivni oceni uradnika Fursa in ne predvideva nobene sodne kontrole, zato obstaja tveganje za arbitrarne posege v ustavno zagotovljeno pravico do zasebne lastnine in načelo pravne varnosti, opozarja.

V Odvetniški zbornici Slovenije v splošnem menijo, da se je sprememb predpisov, še posebej na področju kaznovalnega prava, vedno treba lotiti premišljeno in s tresočo roko.

Predlagane zakonske spremembe bodo močno vplivale na delo odvetnikov

Kot ugotavljajo, bodo predlagane zakonske spremembe močno vplivale prav na delo odvetnikov. Zato se zavzemajo, da se spremembe zakonodaje vedno vpeljuje ob celostnem sodelovanju tako pravne kot drugih relevantnih strok, tudi zato da ne bi čez noč uvedene spremembe zaradi njihove naknadno ugotovljene neustavnosti vodile v razveljavitev sodnih odločitev.

Po oceni zbornice kazenskopravna zakonodaja že zdaj naslavlja številne situacije, ki so se ob nedavnih dogodkih v Novem mestu izkazale kot posebej problematične.

Zato bi bilo po njihovem mnenju primerneje, da se začnejo dosledno izvajati obstoječi predpisi in uporabljati sredstva, ki jih imajo organi pregona že zdaj na voljo.

"Že intenzivnejše delo policije v zadnjih dnevih je pokazalo, da je to mogoče," je v odzivu zapisal predsednik zbornice Janez Starman. V zbornici si sicer želijo stabilnega in ustavnoskladnega pravnega sistema, ki ne bo povzročal nepotrebnih zastojev oziroma razveljavitev postopkov.