Odhajajoči notranji minister Boštjan Poklukar je ocenil, da bodo nova pooblastila policije v predlogu Šutarjevega zakona pomembno prispevala predvsem k odkrivanju nezakonitega orožja in takojšnjemu posredovanju. Po besedah odhajajoče ministrice za pravosodje Andreje Katič pa bi sodišče v določenih primerih priznalo nezakonito pridobljene dokaze.

Predlog zakona o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma predlog Šutarjevega zakona, ki ga je danes sprejela vlada, določa, da smejo policisti brez naloga sodišča vstopiti v tuje stanovanje, druge prostore ali prevozna sredstva, če je to neizogibno za zavarovanje ljudi in takojšnjo zasego orožja. To po ministrovih besedah velja izključno za prostore in prevozna sredstva, kjer na podlagi zbranih okoliščin obstaja verjetnost, da je bilo nazadnje skrito orožje.

Tako bi lahko policija skladno s predlogom ob nedavnem streljanju v romskem naselju Žabjak-Brezje vstopila v stanovanje in zasegla orožje brez odredbe. "Ta ureditev je nujna zaradi vse pogostejših primerov streljanja na območjih z večjo gostoto prebivalcev, kar povzroča neposredno nevarnost za življenje ljudi," je na novinarski konferenci po seji vlade poudaril Poklukar.

Uvajajo tudi avtomatizirano preverjanje registrskih tablic

Predlog uvaja tudi novo pravno podlago za uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter snemanje policije za zagotavljanje javnega reda, preprečevanja, odkrivanja in dokazovanja kaznivih dejanj ali prekrškov ter identifikacijo storilcev. To bi po ministrovih besedah bilo dovoljeno na varnostno tveganem območju. Posnetke, ki ne bi služili dokazovanju, bi izbrisali najpozneje v 30 dneh. Ukrep bi pisno odredil generalni direktor policije ali direktor policijske uprave.

Uvajajo tudi avtomatizirano preverjanje registrskih tablic, ki je bilo že uzakonjeno leta 2018, ustavno sodišče pa je to potem odpravilo. Poklukar je poudaril, da bi ukrep uporabljali samo na območjih, ki bodo prepoznana kot varnostno tvegana območja.

Policistom bi omogočili uporabo tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic za obdelavo in primerjavo podatkov z določenimi evidencami, kadar gre za ogrožanje življenja ali zdravja z orožjem ali nevarnimi predmeti. Tako bi lahko policija primerjala osebne podatke, pridobljene na podlagi optične prepoznave registrske tablice vozila, tudi z evidenco iskanih in pogrešanih oseb.

Podatke, ki ne bi pripeljali do ujemanj, bi morali nemudoma izbrisati

Kot je pojasnil Poklukar, bi podatke, ki ne bi pripeljali do ujemanj, morali nemudoma izbrisati, kar preprečuje množični nadzor nad uporabniki vozil oziroma nad registrskimi tablicami. Poudaril je, da je sistem prepovedano uporabljati za obrazno prepoznavo in se ne sme uporabljati za vsesplošni nadzor cestnega prometa.

Ministrica Katič je povedala, da bo po novem lahko sodišče v posameznih primerih priznalo tudi nezakonito pridobljene dokaze. Dejala je, da ima Slovenija po navedbah vrhovnega sodišča trenutno eno izmed najbolj strogih ureditev izločitve dokazov, zato so dokazi, ki so pridobljeni s kršitvijo človekovih pravic ali zakonskih pravil, izločeni. Foto: Aleš Osvald/STA

Predlagana sprememba po besedah Katič uvaja metodo tehtanja, po kateri bi sodišče lahko v primerih najtežjih kaznivih dejanj uporabili tudi na nedopusten način pridobljen dokaz, če gre za zelo hudo kaznivo dejanje z najmanj osemletno zaporno kaznijo, v kolikor bi bila popolna izključitev dokaza nesorazmerna glede na javni interes pregona. Rešitev sledi praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki dopušča uporabo dokazov, pridobljenih na nedovoljen način, kadar to ne pomeni kršitve pravice do poštenega sojenja, je dejala Katič.

V izjemnih primerih pa bo za osumljene najhujših kaznivih dejanj možno pripor podaljšati z dveh na tri leta.

Zaostrene kazni za kaznivo dejanje nasilništva

Katič je še povedala, da s predlogom zakona posegajo tudi v pravico do brezplačne pravne pomoči, in sicer jo predlog omejuje v prekrškovnih postopkih, za primere, ko je prekrškovni organ izrekel globo do 300 evrov ter za povratnike, ki so v zadnjih treh letih že trikrat prejeli brezplačno pravno pomoč v prekrškovnih zadevah.

Se bo pa pomoč še vedno dodelila, kadar bi njena zavrnitev pomenila nesorazmeren poseg v pravico do sodnega varstva, v postopkih nadomestnega zapora in mladoletnim prosilcem.

Katič je izpostavila tudi predlagane spremembe in dopolnitve kazenskega zakonika, po katerih se za obdobje dveh ali treh let - to bodo še dorekli - uvaja posebna ureditev, po kateri bodo določena kazniva dejanja preganjali po uradni dolžnosti. Gre za kazniva dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe in ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.

Poleg tega se za isto obdobje zaostruje kazni za kaznivo dejanje nasilništva.

"Namen sprememb je okrepiti zaščito žrtev nasilja, zagotoviti učinkovitejši pregon storilcev in hkrati ohraniti sorazmernost kazenskega sistema," je dejala Katič.